Britská polícia zatkla muža za údajné ohrozovanie exprinca Andrewa
Autor TASR
Londýn 7. mája (TASR) - Britská polícia v stredu zatkla muža, ktorý údajne ohrozoval Andrewa Mountbattena-Windsora neďaleko jeho rezidencie v anglickom grófstve Norfolk. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.
Brat britského kráľa Karola III. bol 19. februára zadržaný pre podozrenie, že zdieľal citlivé informácie s nebohým odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom počas pôsobenia ako britský obchodný vyslanec.
Už predtým bol prinútený vzdať sa verejných a reprezentatívnych povinností a v roku 2022 mu kráľovná Alžbeta odobrala vojenské tituly a patronáty.
V stredu večer ho konfrontoval muž v kukle počas venčenia svojich psov, informoval denník The Telegraph. Muž údajne zbadal Mountbattena-Windsora z asi 50 metrov, vystúpil zo svojho auta, kráčal k nemu a kričal na neho.
Miestna polícia vo vyhlásení uviedla, že jej príslušníci boli privolaní na miesto v stredu krátko po 19.30 h miestneho času na základe hlásenia o „zastrašujúcom správaní“.
„Policajti zasiahli a muža zatkli pre podozrenie z priestupku proti verejnému poriadku a držby útočnej zbrane. Bol prevezený na výsluch do policajného vyšetrovacieho centra v (meste) King's Lynn a zostáva vo väzbe,“ dodala.
