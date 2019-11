Britská polícia zverejnila meno útočníka z mosta London Bridge

Londýn 30. novembra (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia zverejnila totožnosť muža, ktorý v piatok pri útoku nožom v okolí mosta London Bridge zabil dvoch ľudí a ďalších troch zranil - išlo o 28-ročného Usmana Khana, ktorý si už v minulosti odpykal trest vo väzení za teroristické činy. V sobotu skoro ráno o tom informovali tlačová agentúra AP a televízia Sky News.



Metropolitná polícia uviedla, že podozrivý útočník Khan žil v grófstve Staffordshire v strednom Anglicku a policajti túto adresu prehľadávajú. Polícia muža po útoku nožom v piatok smrteľne postrelila priamo na moste London Bridge.



Šéf protiteroristického útvaru polície Neil Basu povedal, že Khan bol v roku 2012 odsúdený za "teroristické činy" a v decembri 2018 ho "podmienečne" prepustili. To znamená, že musel plniť určité podmienky, inak mu hrozil návrat za mreže. Polícia ešte oznámila, že v súvislosti s útokom nepátra po nikom ďalšom.



Britské médiá predtým s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje informovali, že útočník bol polícii známy a išlo o bývalého väzňa s napojením na islamské extrémistické skupiny. Podľa novín The Times nosil na členku elektronický náramok.



Podľa skorších správ mal podozrivý páchateľ pri sebe aj falošné výbušné zariadenie. Útok bodnou zbraňou, ktorý sa odohral v blízkosti mosta London Bridge, bol nahlásený krátko pred 14:00 miestneho času.



Podľa šéfa protiteroristického útvaru sa Khan zúčastňoval na londýnskom podujatí, ktorého hostiteľom bola organizácia Learning Together. Tá vzdeláva väzňov. Khan začal útok práve na tejto akcii - zabil muža a ženu a zranil troch ďalších ľudí.



Útočník sa dostal na most London Bridge. Video zachytáva, ako sa na útočníka s nožom najprv vrhla skupina asi desiatich odvážnych okoloidúcich ľudí, vrátane policajta v civile. Zhodili muža na zem, aby ho zastavili. Potom ho smrteľne postrelili policajti.



Jeden z troch zranených pri útoku sa nachádza v kritickom stave, druhý je v stabilizovanom stave a tretí má menej vážne zranenia.