Britská princezná Beatrice pomenovala svoju dcéru Sienna Elizabeth

Londýn 2. októbra (TASR) - Britská princezná Beatrice a jej manžel Edoardo Mapelli Mozzi pomenovali svoju prvorodenú dcéru Sienna Elizabeth Mapelli Mozziová. V piatok to na sociálnych sieťach oznámila samotná Beatrice, informovala agentúra AP.



"Už teraz je to to najvkusnejšie a najkrajšie meno, aké nosím v srdci," napísala princezná v príspevku na sociálnej sieti Instagram.



Sienna Elizabeth sa narodila iba pred necelými dvoma týždňami - 18. septembra - v londýnskej nemocnici. Pri narodení vážila 2,78 kilogramov, píše AP.



Sienna je v poradí 12. pravnúčaťom britskej kráľovnej Alžbety II. a je prvým spoločným dieťaťom páru. Manžel Beatrice Mapelli Mozzi má ešte jedno dieťa z predchádzajúceho vzťahu - syna menom Wolfie.



"Wolfie je pre Siennu tým najlepším veľkým bratom," napísala Beatrice.



Princezná Beatrice (33) je najstaršou dcérou Princa Andrewa a je v poradí desiatou v nástupníctve na britský trón. S Eduardom Mapellim Mozzim (37), podnikateľom s nehnuteľnosťami talianskeho šľachtického pôvodu, sa zosobášila vlani v lete.



Princezná Beatrice, ktorá nemá toľko oficiálnych kráľovských povinností ako niektorí iní poprední členovia monarchie, pôsobí v softvérovej firme Afiniti ako viceprezidentka pre partnerstvo a stratégiu. Je tiež patrónkou viacerých charitatívnych organizácií.