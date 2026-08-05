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Britská princezná Eugenie porodila v Portugalsku dcéru
Podľa britskej agentúry PA je narodenie člena kráľovskej rodiny v zahraničí pomerne zriedkavé.
Autor TASR
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Londýn 4. augusta (TASR) — Britská kráľovská rodina sa opäť rozrástla. Princezná Eugenie a jej manžel Jack Brooksbank v utorok na Instagrame oznámili narodenie dcéry, ktorá prišla na svet v pondelok večer v nemocnici v portugalskom hlavnom meste Lisabon. Meno novorodenca zatiaľ nezverejnili. Informovali o tom agentúra DPA a televízia Sky News.
Buckinghamský palác zverejnil vyhlásenie, podľa ktorého sa kráľ Karol III., kráľovná Camilla a ďalší členovia kráľovskej rodiny „tejto správe veľmi potešili“.
„Sme do nášho dievčatka úplne zamilovaní,“ napísala 36-ročná Eugenie v príspevku na Instagrame, pričom zverejnila aj fotografiu novorodenej dcéry, ktorá váži 2,9 kilogramu.
Eugenie a 40-ročný marketingový manažér Brooksbank už majú dvoch synov – päťročného Augusta a trojročného Ernesta. Ich dcéra je pätnástou v poradí nástupníctva na trón, tesne pred princom Edwardom, strýkom princeznej Eugenie.
Podľa britskej agentúry PA je narodenie člena kráľovskej rodiny v zahraničí pomerne zriedkavé. Manželia vlastnia v Portugalsku nehnuteľnosť.
Princezná Lilibet, ktorá žije v Kalifornii so svojimi rodičmi, princom Harrym a Meghan Markleovou, je ďalšou členkou kráľovskej rodiny narodenou mimo Spojeného kráľovstva.
Princezná Eugenie je mladšou dcérou bývalého princa Andrewa, brata kráľa Karola III., a Sarah Fergusonovej, známej pod prezývkou Fergie. Andrew Mountbatten-Windsor sa zdiskreditoval kontaktmi so zosnulým americkým finančníkom a odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. V dôsledku škandálu prišiel o všetky verejné funkcie a tituly.
Eugenie a jej 37-ročná sestra Beatrice si svoje tituly ponechali, no v rámci kráľovskej rodiny nevykonávajú žiadne oficiálne povinnosti.
Buckinghamský palác zverejnil vyhlásenie, podľa ktorého sa kráľ Karol III., kráľovná Camilla a ďalší členovia kráľovskej rodiny „tejto správe veľmi potešili“.
„Sme do nášho dievčatka úplne zamilovaní,“ napísala 36-ročná Eugenie v príspevku na Instagrame, pričom zverejnila aj fotografiu novorodenej dcéry, ktorá váži 2,9 kilogramu.
Eugenie a 40-ročný marketingový manažér Brooksbank už majú dvoch synov – päťročného Augusta a trojročného Ernesta. Ich dcéra je pätnástou v poradí nástupníctva na trón, tesne pred princom Edwardom, strýkom princeznej Eugenie.
Podľa britskej agentúry PA je narodenie člena kráľovskej rodiny v zahraničí pomerne zriedkavé. Manželia vlastnia v Portugalsku nehnuteľnosť.
Princezná Lilibet, ktorá žije v Kalifornii so svojimi rodičmi, princom Harrym a Meghan Markleovou, je ďalšou členkou kráľovskej rodiny narodenou mimo Spojeného kráľovstva.
Princezná Eugenie je mladšou dcérou bývalého princa Andrewa, brata kráľa Karola III., a Sarah Fergusonovej, známej pod prezývkou Fergie. Andrew Mountbatten-Windsor sa zdiskreditoval kontaktmi so zosnulým americkým finančníkom a odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. V dôsledku škandálu prišiel o všetky verejné funkcie a tituly.
Eugenie a jej 37-ročná sestra Beatrice si svoje tituly ponechali, no v rámci kráľovskej rodiny nevykonávajú žiadne oficiálne povinnosti.