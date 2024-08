Britská rocková skupina Oasis sa vracia na scénu, ohlásila turné

Londýn 27. augusta (TASR) - Britská rocková skupina Oasis v utorok ohlásila, že na budúci rok vyrazí na turné. Rozhádaní bratia Liam a Noel Gallagherovci tak po 15 rokoch ukončili svoj medializovaný spor, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Kapela, ktorá sa v 90. rokoch minulého storočia zaslúžila hitmi ako Wonderwall, Don't Look Back In Anger či Champagne Supernova o odštartovanie tzv. britpopovej éry, na platforme X oznámila, že počas budúceho leta odohrá koncerty v Británii a Írsku.



Turné začne Oasis 4. a 5. júla 2025 vo waleskej metropole Cardiff. Následne odohrá viacero koncertov v domovskom Manchestri, odkiaľ sa presunie do Londýna a potom Edinburghu a napokon do írskeho hlavného mesta Dublin, kde turné 17. augusta ukončí. Kapela neskôr v budúcom roku plánuje koncertovať aj mimo Európy, podrobnosti však zatiaľ nezverejnila.







Skupina Oasis vznikla v roku 1991 v Manchestri a bola poprednou formáciou v rámci tzv. britpopového žánru, pričom v hitparádach súperila o priečky najmä s londýnskou kapelou Blur. Fanúšikov však v napätí udržiavala aj verejnými roztržkami bratov Gallagherovcov, a to speváka a frontmana Liama a hlavného gitaristu a textára Noela. Súrodenecký spor vyvrcholil v roku 2009 ostrou hádkou na hudobnom festivale v Paríži, kapela sa následne rozpadla a bratia od vtedy spolu nevystupovali.



V hudobných kariérach však separátne pokračovali a pre svoje publikum pravidelne hrávali aj hity Oasis. Až doteraz však verejne komunikovali najmä prostredníctvom vzájomného osočovania či podpichovania na sociálnych sieťach, hoci v poslednom čase naznačovali, že by medzi nimi už mohlo dôjsť k zmiereniu.