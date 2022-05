Britská rozviedka: Rusko mohlo prísť už o tretinu inváznych síl

Londýn 16. mája (TASR) - Britská vojenská rozviedka tvrdí, že Rusko už možno prišlo až o tretinu príslušníkov inváznych síl, ktorých vyslalo na Ukrajinu. Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian. Takáto správa prišla v čase, keď sa v médiách objavili informácie, že Rusko plánuje na Ukrajinu vyslať aj vojakov v zálohe.



Bývalá hovorkyňa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Julija Mendeľová, s odvolaním generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl totiž na Twitteri uviedla, že Rusko plánuje na Ukrajinu vyslať až do 2500 záložníkov. Tí podľa jej informácií momentálne dostávajú potrebný výcvik v ruskej Voronežskej, Belgorodskej a Rostovskej oblasti.



Ukrajinské ministerstvo obrany medzičasom uviedlo, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajine už Moskva v bojoch prišla približne o 27.400 svojich vojakov, 200 lietadiel, 1220 tankov a 164 vrtuľníkov, informuje The Guardian.