MI5 varovala pred možnými špiónmi v radoch kandidátov na poslancov

Londýn 13. septembra (TASR) – Britská tajná služba MI5 vystríhala vládnucu Konzervatívnu stranu, že dvaja jej kandidáti na poslancov by mohli byť čínskymi špiónmi. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľku britskej vlády.



Kontrarozviedka MI5 vydala príslušné varovania ešte v rokoch 2021-22, uviedla konzervatívna politička Maria Caulfieldová, ktorá pôsobí na britskom ministerstve zdravotníctva. Konzervatívna strana podľa nej na túto výstrahu promptne zareagovala a oboch kandidátov na poslancov britského parlamentu stiahla z kandidátky.



Len pred niekoľkými dňami vyšlo najavo, že v marci tohto roku bol pre podozrenia zo špionáže v prospech Pekingu zatknutý jeden poslanecký asistent, hoci on sám akúkoľvek vinu poprel.



MI5 konkrétne upozornila na to, že dvaja konzervatívni kandidáti na poslancov mohli byť napojení na sekciu komunistickej strany Číny, ktorá má za úlohu ovplyvňovať globálnu politiku a verejnú mienku. "Bolo jasne deklarované, že predstavujú hrozbu," napísal v tejto súvislosti denník The Times.



Konzervatívna strana podľa neho obe podozrivé osoby vyškrtla z kandidátky, ale dôvod tohto kroku im údajne neoznámila. O zvolenie za poslanca sa už ani jeden z nich uchádzať nebude, uistila Caulfieldová.



Kabinet premiéra Rishiho Sunaka je pod tlakom, aby zaujal tvrdší kurz vo vzťahu k Číne. Sunak počas vlaňajšej kandidatúry na post lídra konzervatívcov označil komunistickú Čínu za "hrozbu číslo jeden", ale po nástupe do premiérskeho úradu svoju rétoriku zmiernil.



Čínska vláda akékoľvek podozrenia zo špionáže voči Británii poprela. "Tvrdenia obviňujúce Čínu z vyvíjania špionážnych aktivít namierených proti Spojenému kráľovstvu považujeme za absolútny výmysel a rezolútne ich odmietame," vyhlásila v pondelok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí počas pondelňajšej tlačovej konferencie v Pekingu.