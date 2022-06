Britská rozviedka zrejme potvrdila, že pod továrňou Azot sú ľudia

Londýn/Kyjev 15. júna (TASR) - Britská tajná služba v stredu v pravidelnej správe o situácii na Ukrajine zrejme potvrdila, že v bunkroch pod chemickou továrňou Azot v meste Severodoneck sa okrem ukrajinských vojakov skrývajú i stovky civilistov. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Po vyše mesiaci ťažkých bojov ruské sily v súčasnosti kontrolujú väčšinu Severodonecka," uvádza britská tajná služba v správe o aktuálnej situácii na Ukrajine. Zároveň dodáva, že ruská taktika mestského boja, ktorej základom je požitie delostrelectva, spôsobila v tomto východoukrajinskom meste rozsiahle škody.



"Časti ukrajinských ozbrojených síl sa spolu s niekoľkými stovkami civilistov schovávajú v podzemných bunkroch v chemickej továrni Azot v industriálnej časti mesta," uvádza sa v správe.



Podľa britskej tajnej služby sa teraz ruské sily sústredia okolo továrne Azot, zatiaľ čo ukrajinskí bojovníci dokážu prežiť pod zemou. To znamená, že situácia v Azote zrejme zabráni Rusku, aby tamojšie jednotky presunulo na misiu niekam inam.



Britská tajná služba tiež predpokladá, že je veľmi nepravdepodobné, že by Rusko pri plánovaní invázie na Ukrajine rátalo s takým veľkým odporom alebo pomalým vývojom konfliktu.