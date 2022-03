OneWeb bude vysielať satelity na obežnú dráhu raketami SpaceX

Londýn 21. marca (TASR) - Britská telekomunikačná spoločnosť OneWeb v pondelok oznámila, že pri vysielaní satelitov na obežnú dráhu Zeme bude spolupracovať s americkou technologickou spoločnosťou SpaceX. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Prvý štart americkej rakety so satelitmi britskej spoločnosti sa očakáva koncom tohto roka. Výkonný riaditeľ OneWebu Neil Masterson poďakoval spoločnosti Elona Muska za podporu.



Spoločnosť OneWeb sa 3. marca pre situáciu na Ukrajine rozhodla pozastaviť všetky štarty svojich satelitov z kozmodrómu Bajkonur, pri ktorých by museli používať ruské rakety Sojuz.



Britská spoločnosť vyslala na obežnú dráhu už 428 satelitov v spolupráci so spoločnosťou Starsem, ktorá je spoločným podnikom francúzskej firmy Arianespace a ruského Roskosmosu. Cieľom OneWebu je vyslať na obežnú dráhu celkovo 650 satelitov a vytvoriť tak globálnu komerčnú internetovú službu do budúceho roka.



Francúzska spoločnosť Arianespace začala spolupracovať s Roskosmosom pred dvoma desaťročiami. Spoločnosti majú zmluvu na 16 štartov rakiet Sojuz od decembra 2020 do konca tohto roka. Rusko pre sankcie EÚ za útok na Ukrajinu pozastavilo 26. februára štarty vesmírnych rakiet z Francúzskej Guiany a stiahlo svoj technický personál.