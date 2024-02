Britská sudkyňa zamietla žalobu Trumpa voči bývalému dôstojníkovi MI6

Londýn 1. februára (TASR) - Sudkyňa v Londýne vo štvrtok zamietla žalobu Donalda Trumpa, ktorý obvinil firmu Orbis Business Intelligence bývalého dôstojníka spravodajskej služby MI6 Christiana Steelea z nepravdivých tvrdení z roku 2016, ktoré vraj poškodili Trumpovu povesť. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



"Neexistujú žiadne presvedčivé dôvody na to, aby spor pokračoval na súde," uviedla sudkyňa Karen Steynová.



Steelovi, ktorý v minulosti viedol ruskú pobočku britskej MI6, zaplatila v roku 2016 americká Demokratická strana, aby zostavil spis so záležitosťami, ktoré by mohlo Rusko prípadne použiť na vydieranie Trumpa.



Trump spis označil za plný dezinformácií, podľa neho išlo o "politický hon na čarodejnice". Od Steeleovej spoločnosti Orbis Business Intelligence požadoval náhradu škody za údajné porušenie britských zákonov o ochrane údajov.



Na októbrovom pojednávaní v Londýne Trumpov právnik uviedol, že bývalý prezident podal žalobu pre dve poznámky v spise, podľa ktorých sa v Petrohrade zúčastnil na večierkoch s ponukou sexu a tiež sa stýkal s prostitútkami v Moskve. Podľa advokát utrpel Trump reputačnú ujmu.



Orbis tvrdí, že súd by mal žalobu zamietnuť, pretože spis nebol určený na zverejnenie a spoločnosť BuzzFeed ju uverejnila bez súhlasu spoločnosti alebo samotného Steela. Taktiež poukazuje na fakt, že Trump podal žalobu až po niekoľkých rokoch.



Sudkyňa s týmto argumentom súhlasila. "Od januára 2017, keď sa prvýkrát dozvedel o spise, sa vôbec nepokúsil obhájiť svoju povesť v tejto jurisdikcii," povedala sudkyňa.



Právnik žalovanej firmy počas minuloročného pojednávania vyhlasoval, že Trump prechováva nevraživosť voči Steeleovi a jeho firme. Takisto podľa neho opakovane podáva "neopodstatnené a zlomyseľné žaloby s cieľom otravovať a obťažovať domnelých nepriateľov a iné osoby, voči ktorým cíti zášť".



Trump v USA čelí niekoľkým žalobám vrátane štyroch v trestných konaniach pre obvinenia, ktoré zahŕňajú nezákonné zaobchádzanie s utajovanými dokumentmi, pokus zvrátiť výsledky volieb v roku 2020 a vyplatenie peňazí za mlčanie pornoherečke v snahe zakryť aféru.