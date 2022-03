Britská tajná služba: Poradcovia Putinovi nehovoria pravdu o Ukrajine

Londýn/Moskva 31. marca (TASR) - Britská vládna spravodajská a špionážna organizácia GCHQ tvrdí, že Rusko veľmi nesprávne odhadlo situáciu na Ukrajine a niektorí poradcovia prezidenta Vladimira Putina mu nehovoria o prebiehajúcej vojenskej ofenzíve pravdu. TASR prevzala správu zo stanice BBC.



Riaditeľ GCHQ Jeremy Fleming počas návštevy Austrálie vo štvrtkovom prejave povedal, že ruskí vojaci, ktorým chýba morálka aj zbrane, odmietli splniť rozkazy, sabotovali svoje vlastné zariadenia a dokonca omylom zostrelili vlastné lietadlo.



Fleming tvrdí, že Putinovi poradcovia sa mu boja povedať pravdu, avšak dodáva, že ruskému režimu musí byť napriek tomu úplne jasné, čo sa deje, rovnako ako rozsah nesprávneho vyhodnotenia situácie. Šéf Kremľa zle posúdil silu odporu ukrajinskej armády, odozvu Západu a tiež schopnosti svojich jednotiek dospieť k rýchlemu víťazstvu, uvádza.



"To všetko prispieva k chybnému strategickému odhadu, pred akým západní lídri Putina varovali. Stáva sa z toho jeho (Putinova) osobná vojna, pričom náklady na ňu platia nevinní ľudia na Ukrajine a čoraz častejšie aj obyčajní Rusi," priblížil Fleming.



Šéf GCHQ tiež varoval, že Čína takisto podstupuje isté riziko, keď udržiava s Ruskom blízke vzťahy. Ambície Pekingu stať sa vedúcou krajinou na svetovej scéne sa totiž podľa neho nenaplnia, ak bude spájaný s režimom v Moskve, ktorý úmyselne a nezákonne odignoroval globálne pravidlá, keď spustil vojenskú ofenzívu na Ukrajine.



Denník The Guardian pripomína, že západní predstavitelia Putina charakterizujú ako dominantného, izolovaného lídra, ktorý prijíma nesprávne rozhodnutia sčasti preto, že od svojich podriadených už nedostáva presné informácie ani úprimné názory.



Podobný názor vyjadrili aj Spojené štáty. Riaditeľka komunikácií Bieleho domu Kate Bedingfieldová v tejto súvislosti uviedla: "Máme informácie, že Putin mal pocit, že ho ruská armáda zavádza, čo malo za následok pretrvávajúce napätie medzi ním a jeho vojenským vedením."



"Myslíme si, že Putin od svojich poradcov nedostáva pravdivé informácie o tom, ako zle si ruská armáda vedie a do akej miery ruskú ekonomiku postihujú sankcie, pretože jeho hlavní poradcovia sa príliš boja povedať mu pravdu," dodala.



S týmito tvrdeniami Bieleho domu sa stotožnil aj hovorca Pentagónu John Kirby.