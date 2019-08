Britská vedkyňa zomrela na ostrove Ikaria po páde z výšky

Tento prípad sa stal tri týždne po vražde americkej 59-ročnej molekulárnej biologičky Suzanne Eatonovej na gréckom ostrove Kréta.

Atény 8. augusta (TASR) - Britská vedkyňa Natalie Christopherová zomrela okamžite po páde z veľkej výšky na gréckom ostrove Ikaria. Vo štvrtok to oznámil koroner Nikos Karakukis, ktorého citovali tlačové agentúry AP a AFP.



Telo 34-ročnej astrofyzičky Christopherovej, ktorá žila na Cypre a v Grécku bola na dovolenke s partnerom, sa našlo v stredu popoludní v 20 metrov hlbokej rokline. Vedkyňa bola vášnivou športovkyňou a fanúšičkou trail runningu, behu po lesných a horských chodníkoch vo voľnej prírode za akýchkoľvek poveternostných podmienok.



Jej 38-ročný cyperský partner nahlásil jej nezvestnosť v pondelok po tom, čo si išla ráno zabehať do okolia ich hotela, ale nevrátila sa. V danej oblasti sa nachádzajú chodníky popri strmých zrázoch a roklinách.



Koroner Karakukis, ktorý pricestoval na ostrov Ikaria z gréckej metropoly Atény, vyhlásil, že dôkazy získané pri počiatočnej prehliadke oblasti, kde telo Christopherovej našli, "zodpovedajú pádu z výšky".



Karakukis povedal novinárom, že Christopherová utrpela poranenie hlavy a okamžite zomrela. Jej telo previezli vo štvrtok do márnice v nemocnici v Aténach, kde vykonajú úplnú pitvu. Výsledky z nej sa očakávajú v piatok.



Podľa gréckych a cyperských médií obaja partneri pricestovali na Ikariu v sobotu a odísť mali v pondelok. Ubytovaní boli neďaleko prístavného mesta Agios Kirykos. Christopherová odišla z ich hotela v pondelok ráno zabehať si, ale už sa nevrátila.



Miestne orgány, dobrovoľníci a policajný tím z Atén pátrali dva dni, potom hasič spozoroval telo ležiace v rokline a rozdrvené skalou. Miesto nálezu sa nachádza približne jeden a pol kilometra od hotela dvojice.



Grécke médiá v predchádzajúcich dňoch písali, že v hotelovej izbe partnerov sa našli stopy krvi. Partner ženy vysvetlil, že Christopherovej krvácal nos.



Forenzná polícia prehliadla hotel, ako aj partnerov mobilný telefón, uviedli médiá.



Tento prípad sa stal tri týždne po vražde americkej 59-ročnej molekulárnej biologičky Suzanne Eatonovej na gréckom ostrove Kréta. Američanka sa tam zúčastňovala na vedeckej konferencii v meste Chania a 2. júla si išla zabehať, pričom si nevzala telefón. Jej telo našli o šesť dní v opustenom bunkri z druhej svetovej vojny neďaleko Chanie. K znásilneniu a vražde molekulárnej biologičky sa priznal 27-ročný farmár.