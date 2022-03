Britská veľvyslankyňa odišla z Ukrajiny

Londýn/Kyjev 7. marca (TASR) - Britská veľvyslankyňa na Ukrajine Melinda Simmonsová opustila krajinu z dôvodu nepriaznivej bezpečnostnej situácie. Británia zároveň zatvorila všetky svoje diplomatické úrady na Ukrajine. Oznámila to v pondelok britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. TASR o tom informuje na základe správ britského denníka The Independent.



Británia ešte v polovici februára premiestnila svoje veľvyslanectvo na Ukrajine z Kyjeva do Ľvova z dôvodu rastúcich obáv z ruského útoku na Ukrajinu.