Britská vláda by mohla zhabať londýnsky byt žene spájanej s Lavrovom

Londýn 11. marca (TASR) - Britská vláda v piatok uviedla, že by mohla zhabať byt nachádzajúci sa v luxusnej londýnskej štvrti, ktorú kúpila v hotovosti žena spájaná s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Tento krok by britská vláda mohla podniknúť na základe nového sankčného režimu, ktorý vstúpi do platnosti budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na základe nového zákona, ktorého prijatie urýchlila ruská invázia na Ukrajinu, bude môcť britská vláda zasiahnuť proti ľudom, ktorý nevedia preukázať pôvod svojich príjmov.



Podľa vlády sa môže tento zákon dotknúť aj 26-ročnej Poliny Kovaľovovej – dcéry Svetlany Poľakovovej, údajnej dlhoročnej milenky šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova.



Rovnako ako proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi totiž britská vláda uvalila sankcie aj na Lavrova. Opozičný britský labouristický poslanec Chris Bryant si však myslí, že by vláda mala pridať na sankčný zoznam aj Poľakovovú a Kovaľovovú.



Podľa britského katastra nehnuteľností je vlastníčkou bytu v hodnote 4,4 milióna libier (5,3 milióna eur) Kovaľovová. Byt sa nachádza v prestížnej mestskej štvrti Kensington a bol zakúpený v roku 2016, pričom na jeho kúpu nebol využitý hypotekárny úver.



Podľa Marije Pevčichovej, vyšetrovateľky protikorupčnej nadácie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, je "jediným zdrojom financií Kovaľovovej jej nezamestnaná matka, ktorá je zhodou náhod Lavrovovou neoficiálnou manželkou".



Britský minister pre technológie a digitálnu ekonomiku Chris Philp uviedol, že nový zákon umožní britským vyšetrovateľom žiadať od vlastníkov takýchto majetkov, aby vysvetlili pôvod svojho bohatstva. Ak vlastník nedokáže legitímne objasniť zdroj prostriedkov, za ktoré svoj majetok nadobudol, bude vláda môcť tento majetok podľa Philpa "potenciálne zhabať".