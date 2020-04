Britská vláda čelila v parlamente kritike za svoju reakciu na pandémiu

Londýn 22. apríla (TASR) - Britská vláda sa v stredu stala v parlamente terčom ostrej kritiky niektorých poslancov za spôsob, akým reaguje na pandémiu nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na prvom zasadnutí parlamentu po približne mesiaci zastupoval britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý sa zotavuje po nákaze novým koronavírusom, minister zahraničných vecí Dominic Raab.



Šéf britskej diplomacie musel odpovedať na sériu nepríjemných otázok po tom, ako počet obetí ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, dosiahol len v anglických nemocniciach najmenej 16.272. V celej krajine sa zároveň šíria sťažnosti zdravotníkov na nedostatok ochranných prostriedkov.



"Niečo je zle. Objavuje sa nám tu určitý vzorec. Meškali sme so zavedením karanténnych opatrení, meškali sme s testovaním, meškali sme pri zháňaní ochranných prostriedkov a meškáme v reakcii na ponuky britských firiem," povedal nový líder Labouristickej strany Keir Starmer.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že Johnson spočiatku váhal pri zavádzaní karanténnych opatrení, hoci mal možnosť sledovať, ako sa nákaza šírila inde v Európe. K ich zavedeniu sa jeho kabinet odhodlal až po tom, ako sa objavili odhady, podľa ktorých by si nový koronavírus mohol v Spojenom kráľovstva vyžiadať celkovo až štvrť milióna obetí na životoch.



Raab tiež dostal otázku, či je ochotný pripustiť možné nezávislé vyšetrovanie toho, ako on a zvyšok kabinetu postupovali v boji proti nákaze. Stalo sa tak po tom, ako mali ministri problém vysvetliť narastajúci počet obetí, obmedzenú mieru testovania potenciálne nakazených osôb a nedostatok ochranných prostriedkoch v kľúčových zariadeniach.



"Podriadi sa táto vláda budúcemu nezávislému sudcovskému vyšetrovaniu spôsobu, akým si poradila s touto krízou?" položil Raabovi otázku predseda Liberálnych demokratov Ed Davey.



Šéf britskej diplomacie však takýto návrh odmietol. "Musím povedať, že jeho návrh na verejné vyšetrovanie neakceptujem. Myslím si ale, že sa budeme mať z čoho poučiť, keď sa táto kríza skončí. Budeme to musieť vyhodnotiť," odpovedal Raab.



V otázke nedostatku ochranných prostriedkov minister pripustil, že vláda mohla urobiť viac. "Uvedomujeme si, že sme v tomto mimoriadne zložitom a konkurenčnom boji o (ochranné) prostriedky mali vyvinúť ešte viac úsilia," povedal Raab.



Vláda si je podľa Raaba tiež istá tým, že sa jej do konca apríla podarí dosiahnuť plánovaných 100.000 testov denne. Momentálna kapacita je podľa jeho slov 40.000 testov denne, hoci v Spojenom kráľovstve sa ich zatiaľ každý deň uskutoční v priemere 20.000.



Britský parlament porušil počas stredajšieho zasadnutia aj vlastný 700-ročný protokol, keď sa priamo v pléne nachádzala iba časť poslancov sediacich v bezpečnej vzdialenosti jeden od druhého, pričom ostatní sa na rozprave zúčastnili prostredníctvom videokonferencie.



Pred poslancami v stredu vystúpil aj britský minister zdravotníctva Matt Hancock, ktorý povedal, že Británia dosiahla "vrchol" šírenia nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Hancock sa zároveň poďakoval obyvateľom za to, že dodržiavajú opatrenia obmedzujúce pohyb osôb. "Spôsobuje to rozdiel, sme na vrchole," povedal Hancock. Dodal však, že súčasné obmedzenia vláda nezmierni a nezmení, kým sa nenaplní päť stanovených cieľov.



Vo Veľkej Británii pribudlo v stredu za 24 hodín ďalších 763 úmrtí na ochorenie COVID-19. Celkovo mu podľa údajov britského ministerstva zdravotníctva podľahlo už 18.100 ľudí.



Je to pokles oproti utorku, keď bolo zaznamenaných 828 úmrtí. Stredajšia aktualizácia však neobsahuje údaje pre Severné Írsko a nezahŕňa ani úmrtia, ku ktorým došlo mimo nemocníc, napríklad v opatrovateľských ústavoch.