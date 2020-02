Britská vláda chce pokutovať firmy za škodlivý obsah na internete

Londýn 12. februára (TASR) - Britská vláda v stredu predstavila plán, ktorý by vládnemu regulačnému úradu Ofcom dal právomoc pokutovať sociálne médiá za škodlivý obsah na ich platformách, píše o tom agentúra AP.



Cieľom iniciatívy je chrániť používateľov pred škodlivým a nelegálnym obsahom. Spoločnosti ako Facebook či Twitter, ktoré ponechávajú takýto obsah na svojich stránkach alebo ho nezmažú dostatočne rýchlo, budú podľa nových pravidiel môcť byť sankcionované.



Súčasné pravidlá dávajú Ofcomu právomoc monitorovať rozhlasové a televízne vysielanie a dokonca ho zastaviť v prípade opakovaných previnilcov.



Vláda tvrdí, že uvedenie novej legislatívy do praxe istý čas potrvá. Koľko presne, nešpecifikovala. Vyhlásila len, že na príslušnom zákone pracuje.



Nová legislatíva by nedávala Ofcomu právo zakazovať ľudom prístup na sociálne siete ani im nebránila na ne prispievať. Internetové spoločnosti by sa mali sami rozhodnúť, ktorý obsah bude tolerovaný. Zároveň však budú musieť doslovne tieto pravidlá uviesť na svojich stránkach a efektívne ich vynucovať.



"Facebook dlhodobo volá po nových reguláciách, ktoré by zaviedli prísnejšie štandardy naprieč internetom," povedala šéfka oddelenia Facebooku pre britskú verejnú politiku Rebecca Stimsonová.



YouTube, vlastnený spoločnosťou Google, vyhlásil, že sa "teší na prácu s vládou a Ofcomom pri zabezpečení otvoreného, slobodného a bezpečného internetu, ktorý funguje pre všetkých".



Iniciatívu privítala Národná spoločnosť pre prevenciu násilia na deťoch. Kritizovali ju naopak obhajcovia slobody prejavu.