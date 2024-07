Britská vláda chce predčasne prepustiť viac väzňov

Londýn 12. júla (TASR) — Nová britská labouristická vláda plánuje od septembra rozšíriť možnosť predčasného prepúšťania väzňov, aby uvoľnila miesto v preplnených väzniciach. Oznámila to v piatok ministerka spravodlivosti Shabana Mahmoodová, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Mahmoodová v príhovore vo väznici v strednom Anglicku varovala, že nápravné zariadenia sú na pokraji kolapsu a hrozí, že ak sa nebude konať teraz, nastane zrútenie právneho štátu.



Podľa ministerky pripadá vo väzniciach v Anglicku a Walese na 88.956 využiteľných miest 87.505 väzňov. Pre mužov je voľných len okolo 700 miest, ktoré by sa mohli zaplniť v priebehu niekoľkých týždňov. V takomto prípade bude potrebné využiť cely na policajných staniciach, zadržané osoby však budú musieť strážiť policajti, ktorí by inak hliadkovali na uliciach.



Vláda preto navrhuje, aby si väzni dočasne odsedeli len 40 percent trestu. V súčasnosti môžu byť mnohí podmienečne prepustení po odpykaní 50 percent trestu. Podmienky sa nezmenia pre páchateľov závažných násilných činov, sexuálnych deliktov a domáceho násilia. Ak prepustení väzni znova spáchajú trestný čin alebo porušia iné podmienky, pôjdu opäť za mreže.



Tento plán po roku a pol prehodnotia. Na otázku, koľkých väzňov sa predčasné prepustenie týka, Mahmoodová odpovedala, že z krátkodobého hľadiska ide o "niekoľko tisíc" osôb.



Šéf londýnskej polície Mark Rowley varoval, že v najhoršom prípade hrozí zablokovanie justičného systému. "Vláda je nútená sa rýchlo rozhodnúť, aby sa vyhla tomuto riziku," povedal pre televíziu ITV. Nie je to podľa neho ideálne rozhodnutie, ale to najmenej zlé.



Premiér Keir Starmer tento týždeň povedal, že situácia vo väzniciach je hrozivejšia, než očakával. Jeho Labouristická strana vyhrala pred týždňom parlamentné voľby a nahradila vládu konzervatívcov, ktorí skrátili tresty odňatia slobody.



Počet väzňov v Británii od covidovej pandémie prudko vzrástol v dôsledku dlhších trestov, súdnych prieťahov a požiadavky, aby si páchatelia závažných trestných činov odpykali aspoň 65 percent trestov.