Britská vláda chce reformami zlepšiť starostlivosť o domáce zvieratá
Autor TASR
Londýn 22. decembra (TASR) - Britská vláda v nedeľu predstavila rozsiahly balík reforiem zameraných na zlepšenie starostlivosti o domáce zvieratá. Ich súčasťou je ukončenie činnosti nelegálnych chovateľských staníc, v ktorých sú psy chované vo veľkom množstve a v zlých podmienkach s cieľom čo najvyššieho zisku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Tieto praktiky často vedú k tomu, že šteniatka trpia dlhodobými zdravotnými problémami,“ uviedlo britské ministerstvo životného prostredia, potravinárstva a vidieka.
Chov psov je v Spojenom kráľovstve regulovaný. Zo zákona je povinný mať licenciu každý chovateľ, ktorý ročne predáva tri alebo viac vrhov šteniatok, vysvetľuje AFP.
Skutočný počet chovateľských staníc sa podľa organizácií na ochranu práv zvierat ťažko odhaduje, pretože veľa ich funguje bez licencie a nelegálne.
Navrhované vládne reformy zahŕňajú aj zváženie zavedenia nových licencií pre záchranné a adopčné organizácie, aj možný zákaz používania elektrických obojkov pre domáce zvieratá.
Reformy sú súčasťou vládnej stratégie na ochranu zvierat, ktorú kabinet plánuje implementovať do konca roka 2030. Podľa AFP prichádzajú krátko po prijatí legislatívy zameranej na zastavenie pašovania šteniatok. Obchodníci so zvieratami po novom už nemôžu v jednom vozidle prevážať viac ako päť zvierat a dovážať mačky a psy mladšie ako šesť mesiacov.
Britská veterinárna asociácia odhaduje, že približne štvrtina majiteľov domácich zvierat si pred ich kúpou nerobí žiadny prieskum. Charitatívne organizácie sa obávajú, že ľudia tak nevedomky kupujú psov z chovných staníc, kde sú podľa nich šteniatka často odoberané od matky v príliš mladom veku.
