Britská vláda chce zabrániť predčasnému prepúšťaniu teroristov

Londýn 6. februára (TASR) - Britská vláda chce urýchlene presadiť legislatívne zmeny, ktoré by zabránili automatickému predčasnému prepúšťaniu ľudí odsúdených za terorizmus. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Príslušné zmeny chce vláda uplatniť ešte predtým, ako má byť 28. februára prepustený Mohammed Zahir Khan, ktorého v roku 2018 odsúdili za podporu terorizmu. Viaceré útoky v Británii z posledných mesiacov spáchali práve osoby v minulosti usvedčené z trestných činov súvisiacich s terorizmom.



Hovorca britskej vlády v utorok potvrdil, že predmetný návrh zákona by mohol byť predstavený už v najbližších dňoch. Nevylúčil pritom, že pripravované zmeny by mohli byť v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach, napísal na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Zdroj z prostredia vlády podľa BBC oznámil, že návrh legislatívy predložia do Dolnej snemovne britského parlamentu na budúci utorok. Snemovni lordov by mal byť postúpený do 20. februára.



Mohammedovi Zahirovi Khanovi, predavačovi z mesta Sunderland, v máji 2018 udelili štyri a pol ročný trest odňatia slobody za podporu terorizmu. Kahn totiž na Twitteri uverejnil príspevok, ktorý vyzýval na teroristické útoky a priznal sa k distribúcii materiálu, ktorý mal podnecovať náboženskú nenávisť. Prepustiť ho majú 28. februára po tom, ako si odsedí polovicu svojho trestu. V marci by podľa The Guardian mohli byť prepustené ďalšie osoby odsúdené v súvislosti s terorizmom.



Muž ozbrojený mačetou 2. februára 2020 na rušnej ulici v londýnskej štvrti Streatham zranil dvoch ľudí. Policajti útočníka následne zastrelili. Išlo o 20-ročného prívrženca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Sudesha Ammana, ktorý bol v januári prepustený z väzenia.



Dve osoby vtedy prišli v Londýne o život v novembri 2019 po útoku muža, ktorý bol už v minulosti odsúdený za terorizmus a určitý čas strávil vo väzení.