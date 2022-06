Britská vláda chce zmeniť pobrexitovú obchodnú dohodu ohľadne S. Írska

Londýn 13. júna (TASR) - Britská vláda v pondelok predložila parlamentu návrh zmeny pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ v otázke postavenia Severného Írska. Podľa agentúry AFP, z ktorej čerpá TASR, tak hrozí obchodná vojna medzi Britániou a EÚ.



Londýn chce po novom zrušiť colné kontroly na dovoz niektorých tovarov do Severného Írska zo zvyšku Británie. To je však v rozpore s ustanoveniami platnej pobrexitovej obchodnej dohody medzi Britániou a EÚ.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová uviedla, že návrh zákona o severoírskom protokole je "rozumným, praktickým riešením problémov, ktorým čelí Severné Írsko".



Európska únia už avizovala, že proti tomuto britskému návrhu zákona podnikne právne kroky.



Ako pripomína agentúra AP, v podaní Londýna ide o jednostranný krok, s ktorým nesúhlasia aj viacerí britskí poslanci. Tvrdia, že to predstavuje porušenie medzinárodného práva. Trussová to odmieta.



Podľa írskeho premiéra Micheála Martina je "poľutovaniahodné, že krajina ako Spojené kráľovstvo takto porušuje medzinárodnú dohodu".



Šéf britskej vlády Boris Johnson však navrhované zmeny označil za "pomerne triviálne úpravy". Ako zdôraznil, pre jeho vládu je dôležitejšie dodržiavanie Veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a na ňu naviazaný mier a stabilita v Severnom Írsku.