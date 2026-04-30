Štvrtok 30. apríl 2026
Britská vláda dá viac peňazí na bezpečnosť tamojších Židov

Britská ministerka vnútra Shabana Mahmoodová prichádza na zasadnutie vlády na Downing Street v Londýne, utorok 21. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 30. apríla (TASR) - Britská vláda vo štvrtok oznámila, že vyčlení navyše 25 miliónov libier na financovanie bezpečnosti židovských komunít. Reagovala tak na stredajší incident zo severného Londýna, kde 45-ročný muž nožom zaútočil na dvoch Židov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ľudia pociťujú hlbokú neistotu... a práve preto vláda prichádza s touto investíciou ďalších 25 miliónov libier do bezpečnosti našej židovskej komunity,“ uviedla ministerka vnútra Shabana Mahmoodová pre televíziu Sky News.

Tieto prostriedky pokryjú náklady na posilnenie bezpečnosti v našich židovských synagógach, školách, modlitebniach a komunitných centrách,“ dodala.

Mahmoodová tiež potvrdila, že britská vláda vyrieši „medzeru v zákone, pokiaľ ide o organizácie, ktoré môžu mať väzby na nepriateľské štáty“.

Pri stredajšom incidente boli pobodaní dvaja muži vo veku 34 a 76 rokov neďaleko synagógy v londýnskej štvrti Golders Green. Obaja sú v súčasnosti v stabilizovanom stave. Útočník - britský občan, ktorý sa narodil v Somálsku a do Spojeného kráľovstva prišiel ako dieťa - je vo väzbe.

Útok nasledoval po sérii podpaľačských útokov na ciele spájané so židovskou komunitou, ktoré sa v Londýne odohrali v uplynulých týždňoch.

K zodpovednosti za viaceré útoky sa prihlásila islamistická skupina Harakat Asháb al-Jamín al-Islámíja s väzbami na Irán. Skupina vo videu zverejnenom na internete uviedla, že za stredajším incidentom stojí jeden z jej „osamelých vlkov“, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group. AFP zdôrazňuje, že účasť tejto skupiny na útoku zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.
Neprehliadnite

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky