Britská vláda dá viac peňazí na bezpečnosť tamojších Židov
Autor TASR
Londýn 30. apríla (TASR) - Britská vláda vo štvrtok oznámila, že vyčlení navyše 25 miliónov libier na financovanie bezpečnosti židovských komunít. Reagovala tak na stredajší incident zo severného Londýna, kde 45-ročný muž nožom zaútočil na dvoch Židov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ľudia pociťujú hlbokú neistotu... a práve preto vláda prichádza s touto investíciou ďalších 25 miliónov libier do bezpečnosti našej židovskej komunity,“ uviedla ministerka vnútra Shabana Mahmoodová pre televíziu Sky News.
„Tieto prostriedky pokryjú náklady na posilnenie bezpečnosti v našich židovských synagógach, školách, modlitebniach a komunitných centrách,“ dodala.
Mahmoodová tiež potvrdila, že britská vláda vyrieši „medzeru v zákone, pokiaľ ide o organizácie, ktoré môžu mať väzby na nepriateľské štáty“.
Pri stredajšom incidente boli pobodaní dvaja muži vo veku 34 a 76 rokov neďaleko synagógy v londýnskej štvrti Golders Green. Obaja sú v súčasnosti v stabilizovanom stave. Útočník - britský občan, ktorý sa narodil v Somálsku a do Spojeného kráľovstva prišiel ako dieťa - je vo väzbe.
Útok nasledoval po sérii podpaľačských útokov na ciele spájané so židovskou komunitou, ktoré sa v Londýne odohrali v uplynulých týždňoch.
K zodpovednosti za viaceré útoky sa prihlásila islamistická skupina Harakat Asháb al-Jamín al-Islámíja s väzbami na Irán. Skupina vo videu zverejnenom na internete uviedla, že za stredajším incidentom stojí jeden z jej „osamelých vlkov“, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group. AFP zdôrazňuje, že účasť tejto skupiny na útoku zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.
