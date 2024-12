Britská vláda dala zmraziť účty muža podozrivého z podpory Novej IRA

Londýn 3. decembra (TASR) - Britské úrady zmrazili majetok muža zo Severného Írska, ktorý je podozrivý z účasti na teroristickej činnosti spojenej s Novou Írskou republikánskou armádou (New IRA). Úrady pri tomto postupe využili zákon o boji proti terorizmu, informovala v utorok agentúra Reuters.



Vláda vo svojom vyhlásení uviedla, že má dôvod domnievať sa, že Brian Sheridan, ktorý sa narodil v Armaghu, bol zapojený do teroristickej činnosti napomáhaním terorizmu a kontaktovaním sa s členmi Novej IRA, ktorej aj pomáhal so získavaním financií na fungovanie.



Nová IRA je jednou z mála aktívnych militantných skupín, ktoré sú proti mierovej dohode Severného Írska z roku 1998. Nesie zodpovednosť za niektoré zo sporadických útokov, ktoré sa po podpísaní dohody odohrali. Je medzi nimi aj vražda novinárky Lyry McKeeovej z roku 2019.



Britské ministerstvo financií spresnilo, že sankcie zahŕňajú komplexné zmrazenie aktív, takže Sheridan má zakázaný prístup k akýmkoľvek finančným zdrojom v Spojenom kráľovstve alebo k ich spravovaniu. Toto opatrenie je podľa Reuters znakom pokračujúceho úsilia britských orgánov bojovať proti terorizmu a obmedziť vplyv Novej IRA.