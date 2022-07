V Británii dlžia ospravedlnenie ženám, ktorým odobrali deti na adopciu

Londýn 15. júla (TASR) - Británia by sa mala oficiálne ospravedlniť slobodným matkám, ktoré boli prinútené odovzdať svoje deti na adopciu. Vyplýva to z piatkovej správy výboru britského parlamentu pre ľudské práva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Matkám v Anglicku a vo Walese podľa výboru odobrali v rokoch 1949–85 približne 185.000 detí, ktoré boli odovzdané na adopciu.



Harriet Harmanová, predsedníčka tohto výboru, uviedla, že "väzba medzi matkami a deťmi bola v tomto období brutálne pretrhnutá". "Jediným previnením týchto žien bolo to, že otehotneli mimo manželstva," povedala.



Výbor podľa jej slov uznal, že úrady týmto matkám spôsobili krivdu. "Je na čase, aby vláda urobila to isté a poskytla ospravedlnenie, na ktoré čakajú," povedala Harmanová.



Hovorkyňa britskej vlády vyjadrila "hlboký súcit" so všetkými, ktorých tieto adopcie zasiahli. "Minulosť nedokážeme odčiniť. Posilňujeme však našu legislatívu a postupy," dodala.



Výbor pripomenul, že austrálska vláda v roku 2013 vydala podobné ospravedlnenie rodičom detí odobraných na adopciu. Írsko podobný krok uskutočnilo vlani.



Umelé prerušenie tehotenstva bolo v Anglicku, Škótsku a vo Walese legalizované v roku 1967. Ženy však aj potom čelili rôznym prekážkam – ako napríklad námietkam zo strany lekárov, približuje AFP.



Školy, cirkvi i sociálne služby posielali budúce mladé matky do adopčných kancelárií. Často to nariadili rodičom týchto žien, bez konzultácie so samotnými tehotnými ženami.



Výbor britského parlamentu pre ľudské práva je zložený z 12 členov vybraných z oboch komôr - Dolnej snemovne a Snemovne lordov. Zaoberá sa záležitosťami v oblastiach ľudských práv v Británii a posudzuje, či sú návrhy zákonov britskej vlády v súlade s ľudskými právami, uvádza britský parlament na svojej oficiálnej webovej stránke.