Britská vláda na začiatku pandémie zvažovala utratenie všetkých mačiek

Londýn 2. marca (TASR) - Britská vláda na začiatku pandémie koronavírusu krátko zvažovala, že dá preventívne utratiť všetky mačky domáce chované v krajine. Vo štvrtok to uviedol bývalý námestník ministra zdravotníctva James Bethell. TASR správu prevzala z televízie Sky News.



Členovia vlády podľa Bethella na počiatku krátko zvažovali, že by dali utratiť všetky zdomácnené mačky v Británii, lebo sa obávali, že by tieto zvieratá mohli prenášať nový koronavírus.



Bethell zdôraznil, že tieto vtedajšie nepodložené obavy dokazujú, ako málo sa o ochorení COVID-19 vedelo na začiatku pandémie v roku 2020.



"V určitom momente sme si neboli istí, či domáce zvieratá môžu byť tiež prenášačmi ochorenia. Zvažovali sme, že budeme musieť požiadať verejnosť o utratenie všetkých mačiek na celom území Británie," povedal Bethell v rozhovore pre britskú stanicu Channel 4.



Bývalý námestník dodal, že isté dôkazy podporujúce uvedenú domnienku existovali, preto bolo potrebné celú vec riadne prešetriť a napokon uzavrieť.