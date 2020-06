ANALÝZA: Britská vláda nehlásila skutočné počty obetí koronavírusu

Londýn 20. júna (TASR) – Britskí ministri čelia obvineniam, že vedome zľahčovali závažnosť koronavírusovej epidémie, keď na denných brífingoch oznamovali nižšie počty obetí ochorenia Covid-19. Informoval o tom piatok na svojej webovej stránke britský denník The Guardian.



Vlna kritika voči vláde premiéra Borisa Johnsona sa zdvihla po tom, ako bola zverejnená nová analýza britského Národného štatistického úradu (ONS), podľa ktorej počas 22 aprílových dní zomrelo každý deň viac ako 1000 pacientov. Najvyšší počet úmrtí, o ktorom vládni predstavitelia počas tohto obdobia hovorili, bolo 980 obetí, konkrétne 10. apríla.



Začiatkom apríla minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý zastupoval hospitalizovaného premiéra Johnsona, na brífingu vyhlásil, že počet úmrtí z predchádzajúceho dňa vzrástol o 439. Podľa analýzy ONS bol skutočný počet úmrtí takmer trojnásobne vyšší (1210).



Dôvodom zásadného rozdielu v údajoch je to, že vláda do svojej bilancie zarátala len úmrtia v nemocniciach, a nie aj úmrtia v domovoch dôchodcov a súkromných obydliach. Britská vláda začala do svojich hlásení zahŕňať údaje aj z týchto prostredí až 29. apríla.



Bývalý poradca vlády v oblasti vedy David King ministrov tiež kritizoval za zavádzanie verejnosti. "Hovorili o situácii priaznivejšie, ako to bolo v skutočnosti. Pri akejkoľvek kríze je najdôležitejšie hovoriť pravdu a byť úprimný. Toto je vládou najhoršie zvládnutá situácia za posledných 100 rokov," vyjadril sa King.



Vládny hovorca označil spôsob vyčísľovania úmrtí na ochorenie Covid-19 za transparentný. Rozdiely vo výpočtoch podľa hovorcu nastali iba preto, že zahŕňajú údaje z iných prostredí s vysokou koncentráciou nakazených ľudí. Ministerstvo zdravotníctva však už upravilo svoje dáta podľa čísel z najnovšej analýzy.



Británia má v súčasnosti s viac než 42.000 úmrtiami najvyšší počet obetí nákazy spôsobenej koronavírusom v Európe a tretí najvyšší počet obetí na svete. V globálnom meradle ju predstihujú len USA, ktoré evidujú vyše 119.000 úmrtí pacientov s pozitívnym testom na koronavírus z viac ako 2,2 milióna nakazených, a Brazília s takmer 49.000 obeťami a vyše miliónom prípadov nákazy.