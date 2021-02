Britská vláda obhajuje tresty za klamstvo o cestovateľskej anamnéze

Londýn 10. februára (TASR) - Britská vláda obhajuje možnosť udeliť trest odňatia slobody až do desiatich rokov osobám, ktoré sa dopustia klamstva v súvislosti so svojou nedávnou cestovateľskou anamnézou. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Britský minister dopravy Grant Shapps povedal, že verejnosť v Británii "očakáva pomerne prísne kroky" voči osobám, ktoré sa usilujú vyhnúť sa povinnej karanténe v hoteloch. Tieto tresty podľa jeho slov odrážajú závažnosť trestných činov.



Ľudia prichádzajúci do Británie z krajín označených ako "vysoko rizikové" budú musieť od pondelka 15. februára absolvovať desaťdňovú izoláciu vo vládou schválených zariadeniach, pripomína BBC. Za tento pobyt musia zaplatiť 1750 libier (1992 eur).



Britská vláda toto opatrenie zaviedla v súvislosti s novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré hlásili na viacerých miestach vo svete.



Opatrenia v súvislosti s možným desaťročným trestom oznámil ešte v utorok britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Bývalý sudca britského Najvyššieho súdu Jonathan Sumption však podľa BBC Hancocka obvinil, že stráca spojenie s realitou.



"Desať rokov je maximálny trest za vyhrážky smrťou, otrávenie, ktoré však nespôsobilo smrť, a nemravný sexuálny útok," napísal Sumption.



Na tzv. červený zoznam patrí v súčasnosti 33 krajín vrátane Brazílie, Juhoafrickej republiky či Portugalska. Do Británie sa z týchto krajín podľa BBC každý týždeň vracia približne 1300 ľudí.



Briti vracajúci sa z týchto krajín budú musieť od 15. februára podstúpiť desaťdňovú karanténu v hoteli a absolvovať tri testy na nový koronavírus.



Osoby prichádzajúce z iných krajín než z 33 najviac rizikových môžu izoláciu absolvovať doma. Títo cestujúci sa budú musieť od budúceho pondelka preukázať negatívnym testom nie starším ako 72 hodín a následne sa podrobiť ďalším dvom PCR testom - na druhý a na ôsmy deň svojej izolácie.



Za nedodržanie karantény hrozia finančné pokuty až do výšky 10.000 libier (11.385 eur).