Britská vláda obvinila Rusko zo zasahovania do parlamentných volieb

Londýn 17. júla (TASR) - Britská vláda obvinila vo štvrtok Rusko zo zasahovania do parlamentných volieb, ktoré sa v Spojenom kráľovstve konali vlani v decembri. Informovala o tom agentúra AP.



Vplyvný výbor britského parlamentu zároveň oznámil, že v najbližších dňoch zverejnení dlho očakávanú správu, ktorá skúmala podozrenia z údajných predchádzajúcich zásahov Kremľa do britskej politiky.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab vo vyjadrení pre poslancov označil za "takmer isté", že sa nemenovaní "ruskí aktéri" snažili ovplyvňovať voľby z decembra 2019, a to prostredníctvom šírenia "nelegálne získaných a uniknutých vládnych dokumentov" na internete.



Podľa Raaba už vo veci prebieha vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, ktoré ma objasniť, ako došlo k úniku uvedených vládnych dokumentov týkajúcich sa obchodných rokovaní medzi Britániou a Spojenými štátmi.



Práve tieto dokumenty použil vtedajší líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn počas predvolebnej kampane ako dôkaz, že konzervatívci plánujú "rozpredať" britské verejné zdravotníctvo.



Rusko podozrenia z ovplyvňovania britských volieb odmietlo. Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová označila tvrdenia britského ministra Raaba za "vágne a protichodné" a vyzvala ho na to, aby svoje slová podložil faktami.



"Na jednej strane neexistuje žiaden dôkaz, na druhej strane sa spomínajú možné protiopatrenia - tieto výroky sa navzájom vylučujú," komentovala Raabove vyhlásenia.



Výbor britského parlamentu pre tajné služby a bezpečnosť taktiež vo štvrtok ohlásil, že v najbližších dňoch zverejní správu o predošlých podozreniach z ruského zasahovania do britskej politiky. Správa by mala byť zverejnená pred tým, ako sa britskí poslanci na budúci týždeň rozídu na letné parlamentné prázdniny.



Táto správa bola pripravená na publikovanie už v čase decembrových parlamentných volieb v Británii, premiér Boris Johnson však jej zverejnenie pred voľbami zablokoval.



Labouristická strana obvinila vládu, že správu nechce publikovať, pretože by dokázala úlohu Ruska v tzv. brexitovej kampani za odchod Británie z Európskej únie, ktorej hlavným aktérom bol práve Johnson.