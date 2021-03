Británia očakáva, že na jeseň začne očkovať vakcínami proti variantom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 27. marca (TASR) - Britom vo veku nad 70 rokov by mali začať od septembra podávať ďalšiu dávku vakcín, vyvinutých proti novým variantom koronavírusu. Pre sobotňajšie vydanie britského denníka Daily Telegraph to povedal predstaviteľ vlády Nadhim Zahawi, poverený očkovaním v krajine. Informácie priniesli aj tlačové agentúry AP a DPA.Vláda podľa slov Zahawiho očakáva, že na jeseň bude mať k dispozícii osem rôznych vakcín, pričom niektoré z nich majú chrániť aj pred variantmi koronavírusu. Jedna z vakcín bude dokonca jedinou dávkou chrániť až proti trom rôznym variantom.Ďalšiu, posilňujúcu dávku vakcíny dostanú najprv štyri prioritné skupiny, napríklad zdravotníci v prvej línii vrátane opatrovateľských domovov, seniori a ľudia s vážnymi zdravotnými problémami, pre ktoré sú zraniteľnejší voči ochoreniu COVID-19.Značné množstvo z týchto vakcín sa údajne bude vyrábať priamo v Spojenom kráľovstve, aby sa zmiernili problémy s dodávkami a napätie s Európskou úniou, ktorá sa sťažuje na nedostatočné zásielky očkovacej látky od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca.Kým väčšina Európy zažíva novú vlnu pandémie, Británia sa spolieha na to, že práve rýchle očkovanie obyvateľstva pomôže ukončiť lockdown a zastaviť šírenie nákazy, a to nielen na britskom území, ale aj v Európe.V Spojenom kráľovstve zaočkovali prvou dávkou vakcíny už takmer 30 miliónov obyvateľov, čo sa rovná 55 percentám všetkých dospelých. Ostrovná krajina má od začiatku pandémie vyše 126.000 potvrdených úmrtí na covid.Britskí ministri čelia tlaku, aby úspešne zvládli očkovanie obyvateľstva, pretože ich snahu ohrozuje zavlečenie nových variantov koronavírusu zo zahraničia do krajiny. Denník The Guardian informoval, že predstavitelia sa stretli v piatok, aby zvážili rozšírenie "červeného zoznamu" krajín, ktorý znamená, že po pricestovaní z týchto štátov je človek povinný ísť do karantény v hoteli.