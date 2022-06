Britská vláda odmieta kritiku plánovaných zmien v protokole o Írsku

Londýn 13. júna (TASR) - Britský minister životného prostredia George Eustice v pondelok povedal, že pobrexitová dohoda o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou nebude fungovať, ak sa začnú naplno uplatňovať všetky jej náležitosti. Podľa ministra si to uvedomujú všetky zúčastnené strany. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránke stanice Sky News.



Britská vláda má v pondelok predložiť parlamentu návrh zákona o zmene protokolu o Írsku a Severnom Írsku z dohody o brexite s Európskou úniou. Euroblok však zmenu protokolu odmieta.



Eustice odmietol tvrdenia, že tento protokol funguje, a pripomenul, že ešte nebol zavedený plne do platnosti. Ešte stále sú neaktívne opatrenia, na základe ktorých sa nevykonávajú kontroly na tovar medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva. "Potrebujeme isté dlhodobé trvalé riešenie – a také (riešenie) tento návrh vytýči," povedal.



Eusticeov návrh takisto britskej vláde umožní nebrať do úvahy niektoré časti protokolu, na ktorom sa Británia dohodla s EÚ. Cieľom bolo vyhnúť sa po brexite vzniku tvrdej hranice medzi členskou krajinou Európskej únie Írskom a Severným Írskom, ktoré je časťou Británie, vysvetľuje Sky News.



V Severnom Írsku zostávajú v platnosti niektoré zákony EÚ a tovar prichádzajúci zo zvyšku Británie podlieha colným kontrolám. To vytvára hranicu v Írskom mori – medzi Severným Írskom a zvyškom ostrovnej monarchie. Stúpenci tvrdého brexitu však tvrdia, že takéto kontroly oslabujú pozíciu Severného Írska v rámci Spojeného kráľovstva. Demokratická unionistická strana odmieta účasť na tvorbe vlády a podmieňuje ju zmenou protokolu.



Európska únia minulý mesiac Britániu varovala, že "bude musieť reagovať" všetkými nástrojmi, ktoré má k dispozícii, ak Británia pristúpi k jednostranným zmenám v časti dohody o brexite, ktorá sa týka Severného Írska.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v pondelok na Twitteri oznámila, že o právnej norme, ktorú má britská vláda predložiť v pondelok, hovorila s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom. "Uprednostňujeme riešenie dosiahnuté rokovaniami – Európska únia však musí by sama ochotná zmeniť tento protokol," napísala.



EÚ podľa Šefčoviča venuje maximálnu pozornosť vplyvu brexitu na Severné Írsko a ponúkla realizovateľné riešenia. "Jednostranné konanie škodí vzájomnej dôvere," napísal na Twitteri.