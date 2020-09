Britská vláda oznámila nové opatrenia vo viacerých oblastiach Anglicka

Londýn 18. septembra (TASR) - Britská vláda v piatok oznámila zavedenie nových opatrení v strednej a severozápadnej časti Anglicka a v grófstve West Yorkshire s cieľom obmedziť nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19. Informoval o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Opatrenia vstúpia do platnosti od utorka 22. septembra. Obyvatelia sa nesmú stretávať s inými ľuďmi mimo svojich domácností a služby v oblasti stravovania budú obmedzené.



Otváracie hodiny počas noci budú takisto obmedzené a podniky vrátane reštaurácií, krčiem a kín budú musieť zatvárať svoje prevádzky v čase od 22.00 h do 5.00 h.



Obyvateľom týchto oblastí vláda odporúča využívať verejnú dopravu len na "nevyhnuté účely" ako dochádzka do škôl alebo do práce, pričom sa majú vyhýbať návšteve amatérskych a poloprofesionálnych športových podujatí ako diváci.



Samostatné opatrenia sú už v platnosti v meste Bolton a metropolitné grófstvo Veľký Manchester, pripomína BBC.



"Viem, že tieto opatrenia mnohým ľuďom sťažia každodenný život, ale viem, že obyvatelia budú spolupracovať a dodržiavať pravidlá, aby sme mohli znížiť rýchlosť šírenia nákazy," povedal britský minister zdravotníctva Matt Hancock.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v piatok varovala, že Škótsko môže takisto zaviesť ďalšie opatrenia s cieľom vyhnúť sa úplnému uzavretiu krajiny.