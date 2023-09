Britská vláda plánuje vagnerovcov vyhlásiť za teroristickú organizáciu

Londýn 6. septembra (TASR) - Britská vláda plánuje vyhlásiť ruskú žoldniersku Vagnerovu skupinu za teroristickú organizáciu. Jej podpora či členstvo v nej by boli v takom prípade nezákonné. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice BBC a denníka The Guardian.



Návrh opatrenia, ktorý má byť v stredu predložený britskému parlamentu, v prípade schválenia umožní zmrazenie aktív označených za majetok teroristov. Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová povedala, že vagnerovci sú násilnícki a deštruktívni a označila ich za vojenský nástroj ruského prezidenta Vladimira Putina. Ich pôsobenie na Ukrajine a v Afrike je podľa jej slov hrozbou pre globálnu bezpečnosť.



Zákon o terorizme z roku 2000 (Terrorism Act) udeľuje britským ministrom vnútra právomoc oficiálne postaviť konkrétnu organizáciu mimo zákona v prípade presvedčenia, že sa zúčastňuje na terorizme, píše BBC. Podpora tejto skupiny či členstvo v nej by v takom prípade bolo trestným činom.



Vagnerova skupina zohrala kľúčovú úlohu počas ruskej invázie na Ukrajinu a pôsobí aj v afrických krajinách ako Líbya a Mali, či v Sýrii, pripomína BBC. Príslušníci vagnerovcov boli obvinení z viacerých zločinov vrátane zabíjania a mučenia ukrajinských civilistov.



Budúcnosť tejto skupiny je však neistá po tom, ako jej zakladateľ Jevgenij Prigožin v júni uskutočnil neúspešný pokus o prevrat voči ruskému vojenskému vedeniu. Ruské úrady minulý týždeň potvrdili, že Prigožin zahynul 23. augusta pri havárii lietadla.



Britské ministerstvo zahraničných vecí už voči vagnerovcom zaviedlo sankcie vrátane zmrazenia aktív Prigožina a ďalších veliteľov skupiny. Viacerí poslanci britského parlamentu však žiadali, aby vagnerovci boli vyhlásení za teroristickú organizáciu.