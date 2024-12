Britská vláda postaví štyri nové väznice, chce zmierniť preplnenosť

Londýn 11. decembra (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila plány na výstavbu štyroch nových väzníc do roku 2031 s cieľom znížiť ich preplnenosť. Nedostatok miesta vo väzeniach tento rok viedol k predčasnému prepusteniu stoviek trestancov. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Britská ministerka spravodlivosti Shabana Mahmoodová predstavila desaťročný plán, "aby sa v našich väzniciach vždy našlo miesto pre nebezpečných páchateľov". Vo väzniciach má pribudnúť 14.000 dodatočných miest počas nasledujúcich siedmich rokov vrátane 6500 miest v štyroch nových väzniciach.



Tento plán začala už predchádzajúca konzervatívna vláda s cieľom vytvoriť 20.000 nových miest vo väzniciach. Podľa odhadov to bude stáť 10,1 miliardy libier, čo je dvojnásobok pôvodného rozpočtu.



Mahmoodová uviedla, že väznice budú klasifikované ako miesta "národného významu", aby sa urýchlil proces ich výstavby. Zároveň varovala, že ani tieto opatrenia nebudú postačujúce.



"Budeme stavať, ale situácia je taká, že nemôžeme stavať toľko, aby sme udržali krok s tempom dopytu, ktorý veľmi rýchlo rastie," vyhlásila ministerka.



Z neutešenej situácie obvinila predchádzajúcu vládu a zazlieva jej, že z pripravovaného počtu 20.000 väzenských miest dokončila menej ako tretinu.



"Minulá vláda sa tvárila, že môže posielať ľudí do väzenia na dlhšie a dlhšie obdobie bez toho, aby postavila väznice, ktoré sľúbila. Zanechali naše väznice v kríze, na pokraji kolapsu," vyhlásila Mahmoodová.



Podľa oficiálnych údajov je v anglických a waleských väzniciach s kapacitou 88.822 osôb 86.089 trestancov. Mahmoodová v júli po nástupe do funkcie časť väzňov predčasne prepustila na slobodu, aby zabránila "kolapsu" väzenského systému. V tom období ostávalo v mužských väzniciach už len 700 voľných miest.



Uviedla však, že vláda sa v budúcnosti bude snažiť podobným krokom vyhnúť. "Nechcem byť v situácii, keď sa bude niekedy núdzovo prepúšťať, ako sme to museli urobiť my," povedala Mahmoodová pre stanicu Sky News.



"Možno budeme musieť prijať aj iné operačné opatrenia, aby sme sa pokúsili stabilizovať väzenský systém, napríklad rozšíriť ustanovenia o domácom väzení," dodala.