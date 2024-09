Britská vláda predložila zákon o ochrane vôd riek, morí a jazier

Londýn 5. septembra (TASR) - Britská vláda predložila do parlamentu návrh zákona o ochrane riek, morí a jazier v Anglicku.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, znečistenie vody bolo v Británii témou poslednej predvolebnej kampane a medzičasom už vládna Strana práce voličom v kampani sľubovala, že proti znečisťovateľom životného prostredia tvrdo zasiahne a dosiahne vyčistenie vodných tokov v krajine.



V návrhu zákona sa preto regulačným orgánom udeľuje viac právomocí i možnosť trestne stíhať manažérov vodárenských spoločností, ak tieto firmy poškodzujú životné prostredie a svojich zákazníkov.



Stíhanie bude možné aj v prípadoch, keď tieto spoločnosti nebudú spolupracovať alebo budú brániť vyšetrovaniu Agentúry pre životné prostredie a Inšpektorátu pitnej vody.



Regulačné orgány budú mať tiež právomoc zakázať vyplácanie bonusov manažérom vodárenských firiem, ak nesplnia vysoké štandardy na ochranu životného prostredia, svojich spotrebiteľov a financií svojej spoločnosti.



AFP v tejto súvislosti pripomenula, že britskú verejnosť pobúrili informácie o odmenách takýchto zamestnancov.



"Verejnosť je nahnevaná, že v Británii 21. storočia sa do našich riek, jazier a morí čerpá rekordné množstvo odpadových vôd,“ povedal minister životného prostredia Steve Reed.



"Po rokoch zanedbávania sú naše vodné cesty teraz v neprijateľnom stave," dodal a sľúbil, že nový zákon "ukončí hanebné správanie vodárenských spoločností a ich šéfov."



Britský vodárenský sektor bol sprivatizovaný za konzervatívnej premiérky Margaret Thatcherovej v 80. rokoch. Tamojší kanalizačný systém pochádza z 19. storočia a vyžaduje si rozsiahlu modernizáciu.



Roky nedostatočných investícií súkromných firiem v kombinácii so starnúcou vodnou infraštruktúrou, rastúcou populáciou a extrémnejším počasím spôsobeným klimatickými zmenami spôsobili, že kvalita vody v riekach, jazerách a moriach v Anglicku v posledných rokoch prudko klesla.



Únik odpadových vôd prispel k situácii, keď sa žiadna rieka v Anglicku nepovažuje za zdraviu neškodnú. Znečistenie sa týka aj ľadovcového jazera Windermere v národnom parku Lake District.