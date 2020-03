Britská vláda pripravuje zákon s opatreniami proti koronavírusu

Londýn 18. marca (TASR) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v stredu oznámil, že vláda tento týždeň predloží parlamentu návrh legislatívy, ktorá bude obsahovať opatrenia na boj proti šíreniu koronavírusu. Informovala o tom britská vláda na svojej webovej stránke.



"Robíme všetko pre to, aby sme chránili životy a podporovali Národný zdravotný systém (NHS)," povedal Hancock a dodal, že vláda pri tom spolupracuje s vedcami a lekármi.



Legislatíva má za úlohu chrániť verejné zdravie, zvýšiť kapacity NHS a poskytnúť podporu verejnosti. Ministri v prípade potreby dostanú dodatočné právomoci.



Pripravované mimoriadne opatrenia budú podľa Hancocka "použité, len keď to bude absolútne nevyhnutné" a musia byť naplánované tak, aby sa maximalizovala ich účinnosť. "Vláde dávajú najmä právomoci, ktoré potrebuje na ochranu životov," povedal.



"Opatrenia zahrnuté v zákone poskytnú podporu pracovníkom v prednej línii, budú chrániť verejnosť a posunú vrchol nákazy vírusom k letným mesiacom, kedy je NHS zvyčajne pod menším tlakom," povedal hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Anglicko Chris Whitty.



Opatrenia sú rozdelené do piatich kategórií: zastavenie a spomalenie vírusu, zmiernenie požiadaviek v oblasti legislatívy a regulácie, posilnenie v oblasti kapacity a personálneho zabezpečenia základných služieb, dôstojné zaobchádzanie so zosnulými a podpora a ochrana verejnosti smerom k náležitému konaniu a dodržiavaniu pokynov oblasti verejného zdravia.



Polícii a imigračným úradom udelia nové kompetencie v oblasti ochrany verejného zdravia vrátane právomoci zadržať a umiestniť osoby do izolácie, ak to bude nevyhnutné na ochranu verejného zdravia. Pohraničná stráž bude môcť dočasne pozastaviť činnosť letísk a dopravných uzlov.



Počet prípadov nákazy novým typom koronavírusu stúpol v utorok v Británii na 1950, čo je o štvrtinu (407) viac ako v pondelok. Nákaze dosiaľ v Británii podľahlo 71 ľudí.