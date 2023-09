Britská vláda prisľúbila, že dolapí vojaka, ktorý ušiel z väzenia

Londýn 7. septembra (TASR) — Britská vláda vo štvrtok prisľúbila, že nájde bývalého vojaka čakajúceho na proces pre obvinenia spojené s terorizmom, ktorý v stredu utiekol z väzenia v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predpokladá sa, že 21-ročný Daniel Abed Khalife, utiekol z väzenia Wandsworth na juhu Londýna v stredu ráno, keď nebadane vykĺzol z kuchyne, kde pracoval. Z väzenia mal uniknúť pripútaný k podvozku dodávky, ktorá tam dovážala potraviny.



Khalife mal v čase úteku oblečené biele tričko, červeno-zelené nohavice so šachovnicovým vzorom a obuté hnedé topánky. Polícia Khalifeho nepovažuje za nebezpečného, no verejnosť vyzvala, aby sa k nemu nepribližovala.



Britská polícia spustila rozsiahlu pátraciu akciu, v rámci ktorej posilnila bezpečnostné kontroly v prístavoch a na letiskách.



Khalife bol z armády prepustený v máji. Je obvinený z toho, že sa snažil získať informácie, ktoré by mohla použiť osoba pripravujúca teroristický čin. Okrem toho je obvinený, že na vojenskej základni nastražil falošné výbušniny. K týmto udalostiam malo dôjsť v roku 2021, keď slúžil na základni britského Kráľovského letectva (RAF) v Stafforde. Khalife čakal vo väzbe na proces, ktorý sa má začať 13. novembra.



Podľa Združenia väzenských dozorcov sú britské väznice v dôsledku vládnych škrtov personálne a musia zvládať väčší počet väzňov s menším počtom zamestnancov.