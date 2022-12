Britská vláda rozhodla o nasadení 1200 vojakov počas štrajkov

Londýn 18. decembra (TASR) - Britská vláda v nedeľu oznámila, že nasadí 1200 vojakov namiesto štrajkujúcich vodičov sanitiek a personálu na hraniciach. K tomuto kroku pristúpila v čase, keď počas tohto týždňa až do Vianoc sú ohlásené protestné akcie zamestnancov rôznych odvetví. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Vodiči sanitiek organizujú štrajk v stredu. Počas nadchádzajúcich dní sa očakáva aj štrajk zdravotných sestier, zamestnancov železníc, úradníkov z pasových úradov a pracovníkov pošty.



Pracovníci viacerých odvetví v Británii žiadajú zvýšenie platov z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na život. Inflácia dosahuje viac než 11 percent, čo je najrýchlejšie tempo jej rastu za obdobie viac než 40 rokov. Dôvodom je najmä zvýšenie cien potravín a energií.



Konzervatívna vláda tvrdí, že dvojciferné zvýšenie miezd by ešte viac zvýšilo rast inflácie. Britský premiér Rishi Sunak pre nedeľňajšie vydanie novín The Sun označil šéfov odborov za "grinchov, ktorí si chcú ukradnúť Vianoce pre svoje vlastné politické ciele".



Podľa poslanca Olivera Dowdena "by bolo nezodpovedné, keby sa platy vo verejnom sektore a inflácia vymkli spod kontroly". "Robíme v ekonomike pokroky. Nevystavujte to riziku týmito nedostupnými požiadavkami," povedal v rozhovore pre BBC.



Šéfovia odborov kritizovali nasadenie vojakov, keďže podľa nich armáda nie je "dostatočne vycvičená" na to, aby strážila hranice krajiny alebo šoférovala sanitky, píše spravodajská stanica Sky News.