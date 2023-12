Britská vláda: Ruská FSB nabúrala súkromné konverzácie politikov

Londýn 7. decembra (TASR) – Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) sa nabúrala do súkromných konverzácií vysoko postavených britských politikov a štátnych úradníkov. Pred poslancami parlamentu to uviedol Leo Docherty, štátny tajomník britského ministerstva zahraničných vecí (MZV) pre Európu. TASR informuje na základe správ agentúry AP a servera Sky News.



FSB sa podľa Dochertyho zamerala na členov Snemovne lordov, zamestnancov verejnej správy, novinárov a zamestnancov neziskových organizácií. Pomocou získaných informácií chcela ovplyvňovať britskú politiku. Ministerstvo zahraničných vecí si už preto predvolalo ruského veľvyslanca v Spojenom kráľovstve.



Ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uvádza, že za útokmi stojí skupina Star Blizzard, ktorú prevádzkuje oddelenie Centrum 18 spadajúce pod FSB.



Podľa správy MZV sa FSB cielenými phishingovými útokmi zamerala na poslancov parlamentu z rôznych politických strán, ktoré prebiehali najmenej od roku 2015. Okrem toho nelegálne získala a zverejnila obchodné zmluvy medzi USA a Spojeným kráľovstvom prípadne dokumenty rôznych inštitúcií. Cieľom bolo podrývanie inštitúcií zohrávajúcich kľúčovú úlohu v tvorbe britskej občianskej spoločnosti, podľa MZV to však nebolo úspešné.



Britská vláda uvalila sankcie na dvoch členov skupiny Star Blizzard - spravodajského dôstojníka FSB Ruslana Aleksandroviča Pereťatka (Peretyatka) a Andreja Stanislavoviča Korineca známeho aj ako Alexej Dogužjev.