Prokuratúra v Británii obvinila poslanca Khana zo sexuálneho útoku

Londýn 19. júna (TASR) - Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta.



Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku súvisiaceho s incidentom v roku 2008, uviedla v piatok vo vyhlásení Korunná prokuratúra (CPS).



Khan, ktorý svoje poslanecký mandát získal v predčasných voľbách v roku 2019, keď porazil kandidáta opozičnej Labouristickej strany, uviedol, že je touto záležitosťou hlboko znepokojený a berie ju mimoriadne vážne. Vyhlásil, že je nevinný.



K zverejneniu tohto prípadu došlo v deň, keď sa britská vláda ospravedlnila obetiam znásilnenia a priznala svoje zlyhanie pri plnení záväzku týkajúceho sa prepracovania systému trestného súdnictva.



Dobročinné organizácie a skupiny obetí toto ospravedlnenie od vlády privítali, ale vyjadrili aj obavy, či opatrenia, ktoré vláda avizovala v záujme zlepšenia situácie, budú stačiť.



Medzi nimi figuruje aj pilotný projekt zameraný na zníženie počtu krížových výsluchov obetí pred súdom - mali by sa uprednostniť vopred zaznamenané výpovede.



Vláda na základe analýzy súčasného stavu navrhuje aj odkloniť sa od "obsedantného dôrazu na dôveryhodnosť obete", ale namiesto toho sa zameriavať na minulosť podozrivého, aby sa "zabezpečilo, že rozhodovanie bude založené na dôkazoch, a nie na subjektívnych úsudkoch o dôveryhodnosti obetí".



Podľa posledných údajov prokuratúry bolo vlani v Anglicku a vo Walese za sexuálny útok odsúdených 1439 podozrivých, čo je najnižší počet zaznamenaný od začiatku zhromažďovania týchto údajov.



V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles o 1925 odsúdení, aj keď počet trestných oznámení v tejto veci vznesených voči dospelým osobám sa od roku 2015 do roku 2016 takmer zdvojnásobil.



"Toto sú trendy, za ktoré sa hlboko hanbíme. Obete znásilnenia boli ponechané napospas osudu a tisíce obetí zostali bez spravodlivosti," uviedli v správe zameranej na zlepšenie situácie ministerka vnútra Priti Patelová a minister spravodlivosti Robert Buckland.



Buckland vyjadril hlbokú ľútosť, že obetiam sexuálnych útokov bola po rokoch úsporných opatrení odopretá spravodlivosť "v dôsledku systémových zlyhaní". Prisľúbil, že vláda bude konať, kým v tejto oblasti "nedôjde k skutočným zlepšeniam - od transformácie podpory poskytovanej obetiam, po zabezpečenie toho, aby boli prípady vyšetrené v plnom rozsahu a dôrazne stíhané".



Súčasná situácia je podľa ministrov neprijateľná a vláda je odhodlaná zmeniť to. "Dlhujeme to každej obeti a je nám nesmierne ľúto, že k tomu systém dospel," dodali.