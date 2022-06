Britská vláda schválila žiadosť USA o vydanie Juliana Assangea

Londýn 17. júna (TASR) - Britská ministerka vnútra Priti Patelová schválila v piatok žiadosť vlády Spojených štátov o vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea, uviedol jej úrad. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Britské ministerstvo vnútra spresnilo, že šéfka rezortu "musí podpísať príkaz na extradíciu, ak nie sú dôvody na zákaz vydania tohto príkazu", pričom súd nijaké takéto dôvody nenašiel. Assange má teraz 14 dní na podanie odvolania.



Ide o významný moment v Assangeovom dlhoročnom boji proti svojmu vydaniu do USA – aj keď nevyhnutne nemusí znamenať jeho koniec, konštatuje AP.



Samotný Assange označil schválenie svojej extradície za "temný deň pre slobodu tlače" i samotné Spojené kráľovstvo.



Assange sa nachádza vo väznici Belmarsh v Londýne od roku 2019, keď ho zatkli po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora, kde mu boli poskytli azylovú ochranu.



Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s obvineniami zo sprisahania, z nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010–11. Assange všetky previnenia odmieta.