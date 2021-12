Britská vláda sprísňuje opatrenia vrátane zavedenia práce z domu

Londýn 8. decembra (TASR) - Britská vláda pre nárast prípadov koronavírusového variantu omikron sprísňuje niektoré pandemické opatrenia a od pondelka opätovne nariaďuje prácu z domu. Oznámil to v stredu britský premiér Boris Johnson.



Premiér tieto nové opatrenia označil za "plán B" na porazenie covidu počas zimy. Už od piatku bude povinné nosenie rúšok na väčšine verejných miest vrátane divadiel a kín.



Od pondelka 13. decembra vláda opätovne v Anglicku nariaďuje prácu z domu ľuďom, ktorí na to majú podmienky.



"Obmedzením svojich kontaktov na pracovisku spomalíte prenos nákazy," povedal premiér.



Od budúceho týždňa bude na vstup do nočných klubov a na podujatia s hromadnou účasťou potrebný certifikát potvrdzujúci očkovanie alebo negatívny test (NHS Covid pass).



Poradca britskej vlády, epidemiológ Chris Whitty, upozornil, že počet prípadov variantu omikron prudko narastá. Opatrenia v rámci plánu B majú podľa jeho slov toto šírenie spomaliť.