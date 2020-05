Britská vláda: Uvoľňovanie opatrení bude len veľmi opatrné

Londýn 7. mája (TASR) - Britská vláda vo štvrtok varovala, že pripravované uvoľnenie reštriktívnych opatrení, zavedených v Anglicku v súvislosti s pandémiou koronavírusu, bude len veľmi limitované a opatrné. Informovala o tom televízia Sky News.



Britský premiér Boris Johnson členom svojho kabinetu prisľúbil, že k uvoľňovaniu opatrení bude pristupovať "s maximálnou opatrnosťou".



Podľa Johnsonovho hovorcu budú zmeny, ktoré sa majú v Anglicku uplatniť od budúceho týždňa, len "veľmi obmedzené". Obmedzenia pohybu a sociálnych kontaktov sú v platnosti už približne sedem týždňov.



"V rámci nášho boja proti vírusu sa nachádzame v kritickom bode a preto neurobíme nič, čo by mohlo ohroziť pokrok, ktorý dosiahla britská verejnosť," povedal novinárom vo štvrtok premiérov hovorca.



Pandémia si v Spojenom kráľovstve vyžiadala už viac ako 30.000 životov, čo je najviac v Európe. Johnson tento týždeň v parlamente avizoval, že chce začať uvoľňovať prijaté opatrenia od budúceho pondelka.



Členovia vlády a ich odborní poradcovia sa totiž domnievajú, že už šírenie vírusu v Británii dosiahlo svoj vrchol.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová naopak avizovala, že reštrikcie platné na území Škótska budú predĺžené o ďalšie tri týždne. Zdôraznila, že sa nenechá tlačiť do predčasného uvoľňovania opatrení, ktoré by podľa nej mohlo byť "veľmi, veľmi riskantné".