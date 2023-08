Britská vláda uznala vraždenie jezídov džihádistami za genocídu

Londýn 1. augusta (TASR) - Britská vláda v utorok oficiálne uznala za genocídu vraždenie príslušníkov menšiny jezídov v Iraku, ktoré v roku 2014 páchali militanti extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Podľa agentúry AFP to uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Londýne.



Po holokauste, aktoch genocídy v Rwande, v bosnianskej Srebrenici a v Kambodži ide o piatu genocídu uznanú Spojeným kráľovstvom.



K oficiálnemu označeniu zverstiev, ktoré džihádistická skupina spáchala na jezídskej menšine, za genocídu došlo po nedávnom podobnom rozhodnutí nemeckého Spolkového súdneho dvora. Ten uznal bývalého bojovníka IS vinným z činov genocídy v Iraku.



"Jezídske obyvateľstvo pred deviatimi rokmi nesmierne trpelo rukami Dáiš (IS) a následky pociťujeme dodnes," uviedol vo vyhlásení Tariq Ahmad, štátny tajomník britského rezortu diplomacie zodpovedný za Blízky východ.



"Pre tých, ktorých životy boli zničené, má kľúčový význam to, aby sa im dostalo spravodlivosti a aby bola vyvodená zodpovednosť" voči páchateľom takýchto skutkov, dodal.



Jezídi sú po kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina žijúca na severe Iraku. Roky boli prenasledovaní militantmi z IS, ktorí zabili stovky ich mužov, znásilňovali ženy a deti násilím nútili bojovať vo svojich jednotkách. V auguste 2014 džihádisti z IS zmasakrovali v severoirackej provincii Sindžár vyše 1200 jezídov.



Iracká jezídska komunita je izolovanou náboženskou menšinou. Jej náboženstvo je zmesou islamu, kresťanstva a zoroastrizmu. Aj v minulosti bola táto starobylá komunita opakovane terčom prenasledovania zo strany miestnych vlád, ale aj útokov dobyvateľských armád.