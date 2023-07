Britská vláda v prípade stavu núdze postaví stany pre migrantov

Londýn 28. júla (TASR) - Britská vláda plánuje umiestniť migrantov v stanoch v prípade akéhokoľvek väčšieho náporu osôb nelegálne plaviacich sa do Británie na lodiach cez Lamanšský prieliv. Informovali o tom v piatok britské médiá, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Stany pre 2000 ľudí zakúpilo britské ministerstvo vnútra, ktoré ich plánuje postaviť v nepoužívaných vojenských objektoch do konca augusta.



AFP pripomenula, že po príleve migrantov, ktorí sa k britským brehom doplavili koncom minulého leta, britská vláda čelila kritike, že nebola na túto situáciu pripravená. Niektorí členovia vlády však podľa denníka The Times vyjadrili znepokojenie s umiestnením migrantov do stanov a porovnávajú to s koncentračnými tábormi.



Diskusiu o príleve migrantov v Británii podnietil rastúci počet utečencov a migrantov, ktorí utekajú pred konfliktami, prenasledovaním a chudobou a vydávajú sa na nebezpečnú plavbu z Francúzska do Británie.



Ku koncu minulého roka v krajine čakalo na vybavenie dokumentov viac ako 160.000 žiadateľov o azyl. Medzitým k britským brehom dorazili tisícky ďalších ľudí, pričom od augusta do októbra sa očakáva zintenzívnenie migrácie.



Konzervatívny britský premiér Rishi Sunak opakovane prisľúbil "zastavenie člnov" s migrantmi a jeho vláda v júli schválila kontroverzný zákon, z ktorého vyplýva, že migrantom plaviacim sa do Británie na lodiach bude odopreté právo požiadať o azyl v Spojenom kráľovstve, pripomenula AFP.