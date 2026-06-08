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Britská vláda varuje technologické giganty pred nahotou v telefónoch
Zmena zákona by deťom zabránila v prístupe k pornografii a zároveň by sťažila činnosť osobám, ktoré deti zneužívajú a zameriavajú sa na ne.
Autor TASR
Londýn 8. júna (TASR) - Technologické giganty musia deťom v Británii zabrániť v odosielaní a prijímaní nahých fotografií na svojich zariadeniach, inak ich k tomu prinúti zákonom, oznámila v pondelok britská vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že dáva spoločnostiam vrátane Apple a Google tri mesiace na to, aby zaviedli bezpečnostné funkcie, ktoré deťom zabránia v snímaní, ako aj v prístupe k nahým fotografiám vo svojich telefónoch a tabletoch. Ak tak neurobia, vláda predloží legislatívu, ktorá ich „prinúti túto technológiu aktivovať“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
„Toto nie je nesplniteľná výzva,“ povedal premiér Keir Starmer delegátom na konferencii London Tech Week. „Ide o jedny z najinovatívnejších spoločností na svete a verím, že to dokážu vyriešiť. Ak sa však rozhodnú to neurobiť, zakročíme a zmeníme zákon, pretože keď ide o bezpečnosť našich detí, nečinnosť neprichádza do úvahy,“ dodal.
Labouristická vláda uviedla, že technologické spoločnosti majú „morálnu zodpovednosť“ chrániť deti pred nátlakom, zneužívaním a vydieraním materiálom intímneho charakteru (tzv. sextortion).
Akákoľvek budúca legislatíva by zahŕňala aj pokuty pre spoločnosti, ktoré pravidlá nebudú dodržiavať, a potenciálne aj trestnoprávnu zodpovednosť pre šéfov technologických firiem. Zmena zákona by deťom zabránila v prístupe k pornografii a zároveň by sťažila činnosť osobám, ktoré deti zneužívajú a zameriavajú sa na ne.
Vláda sa odvolala na analýzu charitatívnej organizácie Internet Watch Foundation, ktorá zistila, že až 91 percent hlásení o online sexuálnom zneužívaní detí zaznamenaných v roku 2024 zahŕňalo obsah, ktorý si vytvorili samotné deti.
Ministerstvo vnútra poznamenalo, že spoločnosť Apple nedávno zaviedla požiadavky na overovanie veku pre používateľov v Spojenom kráľovstve, čím sa stala prvou spoločnosťou, ktorá predvolene aktivovala bezpečnostné funkcie pre osoby mladšie než 18 rokov.
Detekcia nahoty sa však nevzťahuje na fotoaparát, aplikácie na posielanie správ od tretích strán (ako je napr. Snapchat) ani na funkcie vyhľadávania. To znamená, že deti môžu takéto obrázky stále snímať, prezerať, zdieľať a ukladať, spresňuje AFP.
Britské médiá očakávajú, že Starmer v najbližších dňoch oznámi zákaz prístupu na niektoré sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov. Nedávno sa skončili vládou vedené konzultácie, v rámci ktorých britskí tínedžeri testovali zákazy sociálnych sietí a časové limity na aplikácie.
Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že dáva spoločnostiam vrátane Apple a Google tri mesiace na to, aby zaviedli bezpečnostné funkcie, ktoré deťom zabránia v snímaní, ako aj v prístupe k nahým fotografiám vo svojich telefónoch a tabletoch. Ak tak neurobia, vláda predloží legislatívu, ktorá ich „prinúti túto technológiu aktivovať“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
„Toto nie je nesplniteľná výzva,“ povedal premiér Keir Starmer delegátom na konferencii London Tech Week. „Ide o jedny z najinovatívnejších spoločností na svete a verím, že to dokážu vyriešiť. Ak sa však rozhodnú to neurobiť, zakročíme a zmeníme zákon, pretože keď ide o bezpečnosť našich detí, nečinnosť neprichádza do úvahy,“ dodal.
Labouristická vláda uviedla, že technologické spoločnosti majú „morálnu zodpovednosť“ chrániť deti pred nátlakom, zneužívaním a vydieraním materiálom intímneho charakteru (tzv. sextortion).
Akákoľvek budúca legislatíva by zahŕňala aj pokuty pre spoločnosti, ktoré pravidlá nebudú dodržiavať, a potenciálne aj trestnoprávnu zodpovednosť pre šéfov technologických firiem. Zmena zákona by deťom zabránila v prístupe k pornografii a zároveň by sťažila činnosť osobám, ktoré deti zneužívajú a zameriavajú sa na ne.
Vláda sa odvolala na analýzu charitatívnej organizácie Internet Watch Foundation, ktorá zistila, že až 91 percent hlásení o online sexuálnom zneužívaní detí zaznamenaných v roku 2024 zahŕňalo obsah, ktorý si vytvorili samotné deti.
Ministerstvo vnútra poznamenalo, že spoločnosť Apple nedávno zaviedla požiadavky na overovanie veku pre používateľov v Spojenom kráľovstve, čím sa stala prvou spoločnosťou, ktorá predvolene aktivovala bezpečnostné funkcie pre osoby mladšie než 18 rokov.
Detekcia nahoty sa však nevzťahuje na fotoaparát, aplikácie na posielanie správ od tretích strán (ako je napr. Snapchat) ani na funkcie vyhľadávania. To znamená, že deti môžu takéto obrázky stále snímať, prezerať, zdieľať a ukladať, spresňuje AFP.
Britské médiá očakávajú, že Starmer v najbližších dňoch oznámi zákaz prístupu na niektoré sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov. Nedávno sa skončili vládou vedené konzultácie, v rámci ktorých britskí tínedžeri testovali zákazy sociálnych sietí a časové limity na aplikácie.