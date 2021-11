Britská vláda vyhlásila, že koniec uhlia je na dohľad

Glasgow 4. novembra (TASR) - Britská vláda v stredu večer vyhlásila, že "koniec uhlia je na dohľad". Stalo sa tak po tom, čo sa 18 krajín vrátane Poľska, Vietnamu a Čile po prvý raz zaviazalo postupne vyradiť a už neinvestovať do novej uhoľnej energie, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Vo vyhlásení britskej vlády zverejnenom počas prebiehajúceho klimatického summitu OSN (COP26) v škótskom Glasgowe sa uvádza, že viac ako 40 krajín sa zaväzuje ukončiť všetky investície do novej výroby energie z uhlia na domácom i medzinárodnom trhu, ako aj rýchlo zvýšiť výrobu čistej energie.



Zúčastnené štáty sa tiež zaviazali k postupnému vyradeniu uhoľnej energie v 30. rokoch 21. storočia pre veľké ekonomiky a v 40. rokoch 21. storočia pre menšie ekonomiky.



Vo vyhlásení sa samostatne uvádza, že Čile a Singapur sa pripojili k aliancii vedenej Spojeným kráľovstvom o postupnom vyraďovaní uhlia, ktorá zahŕňa viac ako 150 krajín a podnikov.



Klimatický summit OSN (COP26) v škótskom Glasgowe sa koná od 31. októbra a potrvá do 12. novembra, a to za účasti 120 hláv štátov a približne 25.000 delegátov. Táto konferencia má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií.



COP sa koná každoročne, tohtoročný summit sa však vníma ako kritický vo svetle nedávnej správy Medzinárodnej komisie pre zmenu klímy (IPCC). Vedci v nej vyzývajú na okamžité kroky v záujme dodržania cieľov parížskej klimatickej dohody z roku 2015.



V Parížskej dohode sa viac ako 190 krajín zhodlo na cieli udržať nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, ako aj úsilí o to, aby tento nárast neprekročil hranicu 1,5 stupňa Celzia.