Britská vláda vyzýva farmaceutické firmy, aby sa zásobili liekmi

Brusel/Londýn 4. augusta (TASR) - Vláda Spojeného kráľovstva vyzvala farmaceutické spoločnosti, aby skladovali lieky až po dobu šiestich týždňov, aby sa krajina pripravila na možnosť, že do konca tohto roku nepríde k podpisu dohody o budúcom partnerstve s Európskou úniou. Uviedla v utorok tlačová agentúra Belga.



Po odchode Británie z EÚ k 31. januáru tohto roku začali obe strany intenzívne diskusie s cieľom vymedziť nový rámec svojich budúcich vzťahov a uzavrieť dohodu o voľnom obchode. Tieto rokovania sa musia ukončiť ešte počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2020.



Politické rokovania sú zatiaľ nepresvedčivé. Pokračujú aj počas letnej dovolenkovej sezóny, pričom obe strany dúfajú, že potrebný kompromis dosiahnu.



Aj Brusel, aj Londýn sa však pripravujú na scenár bez dohody, čo znamená, že vzájomné obchodné vzťahy by sa od 1. januára 2021 riadili podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



V praxi by to mohlo narušiť dodávateľské reťazce a dovoz mnohých tovarov z jednotného trhu Európskej únie na britské územie. Aj preto britská vláda požiadala farmaceutické spoločnosti, aby naplánovali dostatok liekov najmenej na poldruhamesačné obdobie.



"Uvedomujeme si, že globálne dodávateľské reťazce sú pod značným tlakom, ktorý sa zhoršuje krízou súvisiacou s COVIDom-19. Odporúčame preto spoločnostiam, aby zo skladovania urobili kľúčovú súčasť svojich príprav, a vyzývame toto odvetvie, aby tam, kde je to možné, vytvorilo na britskej pôde zásoby až na šesť týždňov," uviedlo britské ministerstvo zdravotníctva v liste, ktorý v pondelok večer zaslalo farmaceutickým spoločnostiam.



List rovnako upozorňuje aj na zváženie alternatívnych trás dodávok liekov v prípade zablokovania dôležitých britských prístavov pre tovary z Európy, ako je napríklad Dover.



Ministerstvo pripomenulo, že obnovenie colných kontrol pri neexistencii politickej dohody s Európskou úniou by mohlo spôsobiť spomalenie tokov tovarov z Európy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)