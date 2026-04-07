Britská vláda zablokovala vstup do krajiny pre rapera Kanyeho Westa
Autor TASR
Londýn 7. apríla (TASR) - Britská vláda zablokovala vstup do krajiny pre amerického rapera Kanyeho Westa, ktorý v súčasnosti vystupuje pod menom Ye. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Raper v pondelok podal žiadosť o cestu do Spojeného kráľovstva, ale bola zamietnutá s odôvodnením, že jeho prítomnosť by neprospela verejnému záujmu, uviedla stanica BBC s odvolaním sa na ministerstvo vnútra.
West mal v júli vystúpiť na všetkých troch večeroch na festivale Wireless vo Finsbury Parku v Londýne v rámci európskeho comebackového turné. Niekoľko firiem vrátane nápojových gigantov Pepsi a Diageo preto zrušilo svoje sponzorovanie tohto podujatia.
Organizátori v utorok informovali o zrušení festivalu po tom, čo Kanyemu Westovi vláda zakázala vstup do krajiny. Očakávalo sa, že vystúpi pred približne 150.000 divákmi pod holým nebom. Organizátori však čelili rastúcemu tlaku sponzorov aj politikov.
Opozičná Konzervatívna strana vyzvala kabinet, aby Westovi odmietol dať vízum, lebo „umožniť niekomu s jeho minulosťou vystúpiť na veľkej verejnej udalosti vysiela zlý signál“. Rapera už odmietli vpustiť do Austrálie.
Kanye West v utorok ponúkol stretnutie s členmi britskej židovskej komunity v čase negatívnych reakcií na svoje predchádzajúce antisemitské výroky.
V reklame vo Wall Street Journal s titulkom „Tým, ktorým som ublížil“ West povedal, že vie, že musí napraviť svoje chyby. „Mojím jediným cieľom je prísť do Londýna a predstaviť show zmeny, priniesť jednotu, mier a lásku prostredníctvom mojej hudby,“ povedal.
V máji 2025 vydal pieseň s názvom „Heil Hitler“ pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. „Viem, že slová nestačia – musím ukázať zmenu svojimi činmi. Ak ste otvorení, som tu,“ dodal.
