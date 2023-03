Britská vláda zakázala sociálnu sieť TikTok na vládnych zariadeniach

Londýn 16. marca (TASR) - Britská vláda vo štvrtok oznámila, že z bezpečnostných dôvodov zakazuje používanie aplikácie čínskej sociálnej siete TikTok na vládnych zariadeniach. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Minister pre záležitosti úradu vlády Oliver Dowden obom komorám parlamentu povedal, že zákaz vstupuje do platnosti okamžite a týka sa vládnych mobilov a iných zariadení, ktoré používajú ministri či zamestnanci ministerstiev.



Ide o "preventívne opatrenie" a nevzťahuje sa na súkromné mobily a zariadenia vládnych zamestnancov. "Berúc do úvahy riziko v prípade vládnych zariadení, ktoré môžu obsahovať citlivé informácie, je rozumné a primerané obmedziť používanie určitých aplikácií. Najmä pokiaľ ide o aplikácie, ktoré dokážu pristupovať k veľkému množstvu údajov," povedal Dowden.



Populárnu sociálnu platformu TikTok už zakázali na vládnych zariadeniach i ďalšie krajiny vrátane USA a Kanady. Z bezpečnostných dôvodov sa pre tento krok rozhodla aj Európska komisia (EK), Európsky parlament (EP) i Rada EÚ.



Vyvolali ho obavy, že čínska spoločnosť ByteDance a vlastník TikToku, by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.



Čínska spoločnosť tvrdí, že takéto obavy sú založené na "dezinformáciách". Dodala, že v súčasnosti podniká kroky na zvýšenie ochrany údajov používateľov z Európy.