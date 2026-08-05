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Briti zatiaľ neuvažujú o verejnom vyšetrovaní Epsteinových aktivít
Vyplýva to z vyjadrenia britského ministerstva spravodlivosti.
Autor TASR
Londýn 5. augusta (TASR) - Britský premiér Andy Burnham zatiaľ neuvažuje o verejnom vyšetrovaní aktivít amerického finančníka a odsúdeného sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina v Británii. Vyplýva to z vyjadrenia britského ministerstva spravodlivosti po tom, ako štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti pre obete trestných činov Alex Daviesová-Jonesová naznačila, že vláda túto možnosť posudzuje.
Vyjadrenie prišlo po tom, ako Daviesová-Jonesová v relácii BBC Newsnight v utorok povedala, že vláda „preveruje“ možnosť vyšetrovania údajného konania Epsteina a bývalého majiteľa obchodného domu Harrods Mohameda Al-Fayeda. Podľa nej premiér zároveň súhlasil so stretnutím s Epsteinovými obeťami a celý prípad berie „veľmi vážne,“ informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Daviesová-Jonesová v máji odstúpila z vlády bývalého premiéra Keira Starmera a neskôr jeho kabinet kritizovala za to, že podľa nej nevypočul obete Epsteina. Do funkcie ministerky pre obete sa vrátila po tom, ako do úradu premiéra nastúpil Burnham.
Po svojom odchode z vlády Daviesová-Jonesová v júni v britskom parlamente povedala, že ľudia, ktorým Epsteinovo zneužívanie zničilo životy, boli príliš často odsúvaní na okraj pozornosti.
Na otázku, aké záruky si od Burnhama vyžiadala v súvislosti s obeťami pri svojom návrate do vlády, uviedla, že s ním o tom hovorila ešte predtým, ako sa stal premiérom.
„Súhlasil, že sa stretne s Epsteinovými obeťami,“ povedala. Dodala, že Burnham ju uistil, že po nástupe do funkcie sa s nimi stretne a bude spolupracovať na „systémových zmenách“ v prístupe k obetiam.
BBC Newsnight uviedla, že v čase, keď Burnham dokončoval prípravy na prevzatie funkcie premiéra, dostal dokument od popredných labouristických aktivistov zaoberajúcich sa násilím páchaným na ženách a dievčatách.
Tento dokument obsahoval návrh na zriadenie rozsiahleho verejného vyšetrovania Epsteinových aktivít v Británii, údajného konania bývalého šéfa Harrods Mohameda Al-Fayeda a tiež obvinení, podľa ktorých spolumajiteľ futbalového klubu West Ham United David Sullivan údajne zneužíval ženy.
Dokument obsahuje aj návrh preveriť, či nedošlo k zlyhaniam vyšetrujúcich orgánov a inštitúcií, ktoré viedli následne k beztrestnosti zainteresovaných osôb.
V prípade Epsteina sa dokument zameriava aj na britské hranice a otázku, ako mohol so svojím súkromným lietadlom lietať na britské vojenské základne, často údajne spolu so ženami, ktoré mali byť obeťami obchodovania s ľuďmi. Na tento problém upozornil vo februári aj bývalý premiér Gordon Brown.
Vyjadrenie prišlo po tom, ako Daviesová-Jonesová v relácii BBC Newsnight v utorok povedala, že vláda „preveruje“ možnosť vyšetrovania údajného konania Epsteina a bývalého majiteľa obchodného domu Harrods Mohameda Al-Fayeda. Podľa nej premiér zároveň súhlasil so stretnutím s Epsteinovými obeťami a celý prípad berie „veľmi vážne,“ informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Daviesová-Jonesová v máji odstúpila z vlády bývalého premiéra Keira Starmera a neskôr jeho kabinet kritizovala za to, že podľa nej nevypočul obete Epsteina. Do funkcie ministerky pre obete sa vrátila po tom, ako do úradu premiéra nastúpil Burnham.
Po svojom odchode z vlády Daviesová-Jonesová v júni v britskom parlamente povedala, že ľudia, ktorým Epsteinovo zneužívanie zničilo životy, boli príliš často odsúvaní na okraj pozornosti.
Na otázku, aké záruky si od Burnhama vyžiadala v súvislosti s obeťami pri svojom návrate do vlády, uviedla, že s ním o tom hovorila ešte predtým, ako sa stal premiérom.
„Súhlasil, že sa stretne s Epsteinovými obeťami,“ povedala. Dodala, že Burnham ju uistil, že po nástupe do funkcie sa s nimi stretne a bude spolupracovať na „systémových zmenách“ v prístupe k obetiam.
BBC Newsnight uviedla, že v čase, keď Burnham dokončoval prípravy na prevzatie funkcie premiéra, dostal dokument od popredných labouristických aktivistov zaoberajúcich sa násilím páchaným na ženách a dievčatách.
Tento dokument obsahoval návrh na zriadenie rozsiahleho verejného vyšetrovania Epsteinových aktivít v Británii, údajného konania bývalého šéfa Harrods Mohameda Al-Fayeda a tiež obvinení, podľa ktorých spolumajiteľ futbalového klubu West Ham United David Sullivan údajne zneužíval ženy.
Dokument obsahuje aj návrh preveriť, či nedošlo k zlyhaniam vyšetrujúcich orgánov a inštitúcií, ktoré viedli následne k beztrestnosti zainteresovaných osôb.
V prípade Epsteina sa dokument zameriava aj na britské hranice a otázku, ako mohol so svojím súkromným lietadlom lietať na britské vojenské základne, často údajne spolu so ženami, ktoré mali byť obeťami obchodovania s ľuďmi. Na tento problém upozornil vo februári aj bývalý premiér Gordon Brown.