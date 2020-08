Britská vláda zavádza 2 nové rýchlotesty, podľa odborníkov neoverené

Londýn 3. augusta (TASR) - Britská vláda chce v nemocniciach a opatrovateľských zariadeniach v sieti NHS (Národná zdravotná služba) zaviesť dva nové rýchlotesty na zistenie ochorenia COVID-19, ktoré majú priniesť výsledky do 90 minút. Cieľom tohto opatrenia je urýchlenie diagnostiky pred príchodom zimy a odlíšenie prípadov infekcie novým druhom koronavírusu od chrípky, informoval denník The Guardian.



"Milióny nových koronavírusových rýchlotestov prinesú výsledky na mieste za menej ako 90 minút a pomôžu nám rýchlo prerušiť prenosové reťazce," uvádza sa vo vyhlásení ministra zdravotníctva Matta Hancocka, zverejnenom v noci na pondelok.



Od budúceho týždňa by mali nemocnice a opatrovateľské zariadenia postupne dostať približne 5,8 milióna testov od firmy DnaNudge na analýzu DNA zo slín, ako aj 450.000 testov od spoločnosti Oxford Nanopore, ktoré analyzujú vzorky slín a výterov z nosa.



Na vykonanie testov nie je potrebný vyškolený zdravotnícky personál, takže sa môžu robiť aj mimo zdravotníckych zariadení. "Skutočnosť, že tieto testy dokážu odhaliť chrípku aj COVID-19, nám pred zimou veľmi pomôže, takže pacienti sa budú môcť riadiť správnymi radami a chrániť seba a ostatných," konštatuje Hancock.



Viacerých odborníkov však rozhodnutie vlády prekvapilo, pretože testy od spomínaných výrobcov sú takmer neznáme a o ich výsledkoch neboli zverejnené nijaké údaje.



"Vláda sa počas pandémie opakovane ponáhľala s nákupom testov na základe tvrdení výrobcu a neskôr, keď sa uskutočnili nezávislé štúdie, zistila, že sa nehodia na použitie v NHS," uviedol profesor Jon Deeks z Birminghamskej univerzity, ktorý je členom tímu hodnotiaceho testy tohto druhu.